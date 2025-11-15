  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 15.11.2025Meniny má Leopold
Bratislava

Tragická udalosť: Mladík sa udusil v kontajneri na textil

  • DNES - 19:06
  • Strakonice
Tragická udalosť: Mladík sa udusil v kontajneri na textil

Mladý muž si pravdepodobne chcel vziať oblečenie.

K mimoriadne tragickej a neobvyklej udalosti došlo začiatkom novembra v českých Strakoniciach. Život 27-ročného muža vyhasol po tom, čo uviazol v kontajneri na zber textilu.

Policajtov v Strakoniciach privolali v nočných hodinách k nahlásenej osobe uviaznutej v kontajneri na textil na Mírové ulici.

„Na miesto okamžite dorazila hliadka. Policajti tu našli zakliesneného muža, ktorý už nevykazoval známky života. Na miesto boli privolaní tiež hasiči, ktorí telo muža pomocou techniky vyslobodili,“ uviedla hovorkyňa polície Jaromíra Nováková.

Podľa doterajších zistení a ohliadky miesta všetko nasvedčuje tomu, že išlo o nešťastnú náhodu. Muž do kontajnera s najväčšou pravdepodobnosťou vliezol sám v snahe získať odložený textil. „Pri manipulácii s vekom si ho zrejme zaistil proti pohybu, to sa však následne uvoľnilo a muža privrelo v oblasti hrudníka,“ uviedla Nováková.

Foto: policie.gov.cz

Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť udusením, pričom polícia vylúčila cudzie zavinenie.

Polícia zároveň varuje verejnosť pred podobným konaním. „Textilné kontajnery nie sú určené na vstup osôb a ich konštrukcia môže byť pri neopatrnej manipulácii veľmi nebezpečná. Pohyblivé veká, tesné priestory a kovové mechanizmy môžu spôsobiť vážne poranenia či smrteľné následky,“ zdôraznila polícia.

Polícia preto apeluje na ľudí, aby sa do kontajnerov nepokúšali vstupovať a v prípade núdze vyhľadali pomoc prostredníctvom sociálnych služieb alebo charitatívnych organizácií.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj ohlásil reorganizáciu v štátnom energetickom sektore

Zelenskyj ohlásil reorganizáciu v štátnom energetickom sektore

DNES - 18:48Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil reorganizáciu a personálne zmeny v štátnom energetickom sektore, kde tento týždeň vypukol rozsiahly korupčný škandál.

Počas tzv. surfovania na vlaku zahynula mladá Češka

Počas tzv. surfovania na vlaku zahynula mladá Češka

DNES - 17:51Zahraničné

V rakúskej obci Blindenmarkt neďaleko Amstettenu v piatok v noci zomrela Češka, ktorá podľa polície spadla z vlakovej súpravy pri tzv. surfovaní.

Trestné konanie voči Trumpovi v Georgii prevzal nový vyšetrovateľ

Trestné konanie voči Trumpovi v Georgii prevzal nový vyšetrovateľ

DNES - 8:23Zahraničné

Trestné konanie voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi vo veci pokusu o manipuláciu prezidentských volieb v roku 2020 prevzal nový vyšetrovateľ.

USA budú testovať jadrové zbrane ako iné krajiny, tvrdí Trump

USA budú testovať jadrové zbrane ako iné krajiny, tvrdí Trump

DNES - 6:03Zahraničné

Spojené štáty budú testovať svoje jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obeteNajnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedciZabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujúGoogle potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačkyFrancúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráňTisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamuGoogle mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na sveteAKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účetNebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP