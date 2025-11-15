Tragická udalosť: Mladík sa udusil v kontajneri na textil
- DNES - 19:06
- Strakonice
Mladý muž si pravdepodobne chcel vziať oblečenie.
K mimoriadne tragickej a neobvyklej udalosti došlo začiatkom novembra v českých Strakoniciach. Život 27-ročného muža vyhasol po tom, čo uviazol v kontajneri na zber textilu.
Policajtov v Strakoniciach privolali v nočných hodinách k nahlásenej osobe uviaznutej v kontajneri na textil na Mírové ulici.
„Na miesto okamžite dorazila hliadka. Policajti tu našli zakliesneného muža, ktorý už nevykazoval známky života. Na miesto boli privolaní tiež hasiči, ktorí telo muža pomocou techniky vyslobodili,“ uviedla hovorkyňa polície Jaromíra Nováková.
Podľa doterajších zistení a ohliadky miesta všetko nasvedčuje tomu, že išlo o nešťastnú náhodu. Muž do kontajnera s najväčšou pravdepodobnosťou vliezol sám v snahe získať odložený textil. „Pri manipulácii s vekom si ho zrejme zaistil proti pohybu, to sa však následne uvoľnilo a muža privrelo v oblasti hrudníka,“ uviedla Nováková.
Foto: policie.gov.cz
Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť udusením, pričom polícia vylúčila cudzie zavinenie.
Polícia zároveň varuje verejnosť pred podobným konaním. „Textilné kontajnery nie sú určené na vstup osôb a ich konštrukcia môže byť pri neopatrnej manipulácii veľmi nebezpečná. Pohyblivé veká, tesné priestory a kovové mechanizmy môžu spôsobiť vážne poranenia či smrteľné následky,“ zdôraznila polícia.
Polícia preto apeluje na ľudí, aby sa do kontajnerov nepokúšali vstupovať a v prípade núdze vyhľadali pomoc prostredníctvom sociálnych služieb alebo charitatívnych organizácií.
