V Slovenskom raji pribudla nová atrakcia v podobe obrov
Na rozhraní Národného parku Slovenský raj a Hnileckých vrchov vznikla vďaka podpore Košického samosprávneho kraja (KSK) a Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus nová turistická atrakcia Obri v raji.
Výkonná riaditeľka KOCR Lenka Vargová Jurková priblížila, že ide o prvú etapu ambiciózneho zámeru, ktorý prepája umelecké stvárnenie obrov s historickým baníckym dedičstvom a modernou vyhliadkou na okolitú prírodu.
Nová turistická infraštruktúra, určená najmä pre rodiny s deťmi, ponúka bezpečný priestor na aktívny oddych a spoznávanie menej známych kútov regiónu. Zámerom projektu je podľa Vargovej Jurkovej zároveň odľahčiť najvyťaženejšie trasy Slovenského raja. V prvej fáze prináša dvoch unikátnych obrov - jedného s vyhliadkou nad koruny stromov a druhého, ktorý je súčasťou detského ihriska. Návštevníci tam okrem iného nájdu upravenú vodnú plochu, vonkajšie spevnené plochy a budúce zázemie. Súčasťou areálu je aj Cesta obrov, ktorá návštevníkov prevedie baníckou históriou.
„Projekt Obri v raji, ktorý sme podporili z dotačného programu Terra Incognita sumou 179.000 eur, je príkladom vízie, ktorá rešpektuje prírodu a zároveň prináša inovatívne zážitky pre malých aj veľkých. Verím, že táto nová infraštruktúra prispeje k rozvoju udržateľného turizmu, priláka návštevníkov do menej objavených kútov Hnileckých vrchov a Slovenského raja, a posilní ekonomiku celého regiónu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
LOM Resort pri Hnilčíku vybrali pre výhodnú dostupnosť z hlavnej regionálnej cesty v smere na Rožňavu a tiež pre historickú spätosť s baníctvom. Na tomto mieste sa ťažil kameň, pričom ťažbu ukončili koncom 80. rokov minulého storočia. Areál ekologickým spôsobom využíva zabudnuté banské dielo a pretvára ho na zážitkový priestor. Drevených obrov vytvoril lokálny umelecký rezbár Adam Bakoš a predstavujú nielen atrakciu, ale aj symbolické prepojenie s baníckym a ochranárskym dedičstvom.
„Tento priestor som objavil pred 15 rokmi, keď tu bola nelegálna skládka odpadu. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť bezpečný, ale zároveň inšpiratívny priestor pre rodiny s deťmi, ktorý ich vtiahne do príbehu tohto miesta,“ podotkol realizátor projektu Pavol Mlynár. Areál je navrhnutý ako celoročný a voľne dostupný. Počas zimy sa vodná plocha premení na prírodné klzisko a okolie ponúka ideálne podmienky na zimnú turistiku. V lete je zas k dispozícii priestor na relax, hry a rôzne podujatia. Plánované sú tiež ďalšie etapy rozvoja, ktoré majú priniesť wellness, ubytovanie a ďalších obrov. „Celý areál sme vypratali, oživili sme jazierko, pribudlo detské ihrisko a vyhliadka, ktorá je vo výške 90 metrov, čo bola najťažšia časť realizácie,“ dodal zástupca zhotoviteľa stavby Róbert Strmeň.
