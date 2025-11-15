Polícia vypátrala nezvestné maloleté dievča, malo byť väznené a znásilnené
Dievča malo byť držané násilím na povale rodinného domu.
Polícia v utorok (11.11.) vypátrala nezvestné 14-ročné dievča v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. Podľa informácii televízie Markíza malo byť násilím držané na povale jedného z rodinných domov a znásilnené.
Podľa informácií TV Markíza polícia zároveň zadržala podozrivú osobu. Podrobnosti však zatiaľ nemôže poskytnúť, aby nebolo zmarené vyšetrovanie, aj vzhľadom na citlivosť prípadu.
„Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Polícia prípad ďalej intenzívne vyšetruje. „Policajti nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody,“ dodala Illésová.
