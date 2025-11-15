Desivá nehoda: Auto narazilo vo vysokej rýchlosti do stromu
Vodič skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami.
Sobotné ráno v Novom Meste nad Váhom poznačila vážna dopravná nehoda. Vodič osobného automobilu narazil vo vysokej rýchlosti čelne do stromu a s vážnymi zraneniami skončil v nemocnici.
Podľa informácií, ktoré zverejnila Záchranná služba Nové Mesto nad Váhom a Stará Turá, vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cesty, kde jeho jazdu zastavil až čelný náraz do stromu.
Foto: facebook.com/RLPNMnV
Na miesto boli okamžite vyslaní záchranári, ktorí vodičovi poskytli prvú pomoc. Následne ho s vážnymi zraneniami transportovali do nemocnice. Presné príčiny a okolnosti, ktoré viedli k nehode, sú predmetom policajného vyšetrovania.
Záchranári v súvislosti s touto nehodou opätovne apelujú na všetkých vodičov, aby boli na cestách maximálne opatrní a dbali na bezpečnosť. „Dávajte prosím na cestách pozor a používajte bezpečnostné pásy,“ zdôraznili vo svojom príspevku.
