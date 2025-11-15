  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 15.11.2025Meniny má Leopold
Bratislava

Kmec: Odchádzam, aby som chránil meno strany, Slovenska aj priemyslu

  • DNES - 12:51
  • Bratislava
Kmec: Odchádzam, aby som chránil meno strany, Slovenska aj priemyslu

Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) v sobotu potvrdil, že odchádza zo svojho postu pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil.

Na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti uviedol, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby Kmeca odvolal.

Ja som sa rozhodol osobne, aby som vyvodil svoju osobnú zodpovednosť, aby som ochránil meno strany, meno Slovenska, predovšetkým slovenského priemyslu, aby sa prestalo politizovať okolo týchto výziev,“ povedal Kmec. Za chybu danú jeho politickou neskúsenosťou Kmec považuje to, že chcel do výzvy zapojiť nielen veľké firmy, ale aj malých a stredných inovátorov.

Podpredseda vlády dodal, že osobne sa o hodnotenie výzvy nezaujímal a nechal to na hodnotiteľskú komisiu. Tá podľa neho odviedla dobrú prácu. Kmec tak odmietol kritiku zo strany médií, mimovládneho sektora a opozície. Dodal, že hodnotiteľská komisia bola „pod obrovským tlakom rôznych záujmových skupín“. Trestné oznámenia, ktoré v tejto veci polícia dostala, označil Kmec za aktivitu zo strany „vyjednávačov“, ktorí neboli pri týchto výzvach úspešní.

Výzvy mali podľa neho napraviť chybu predchádzajúcich vlád, ktoré priemysel nezapojili do plánu obnovy. „Dnes vidíme výsledky. Posledné štatistické údaje ukazujú, že krajiny ako Česká republika alebo Poľsko sa aj vďaka plánu obnovy, aj vďaka financovaniu ich priemyslu dostávajú na rastovú fázu, majú výrazné rasty a Slovensko zaostáva. Slovenský priemysel bol zarezaný a toto aj bola moja snaha, aby sme aspoň týmito výzvami, novými výzvami vtiahli financovanie slovenského priemyslu, predovšetkým ich inovačnú kapacitu,“ priblížil Kmec.

V súčasnosti výzvy preveruje vnútorný audit úradu a pokiaľ budú zistené pochybenia, budú riešené individuálne. Po ukončení auditu by sa malo vo výzvach pokračovať. Kmec zdôraznil, že komisia nemala povinnosť riešiť akékoľvek prepojenia firiem na vládne strany. Dodal, že úrad má možnosti, ako kontrolovať napĺňanie cieľov jednotlivých projektov a v odôvodnených prípadoch môže zastaviť vyplácanie dotácií a žiadať ich vrátenie.

Podpredsedu vlády sa na tlačovej konferencii zastal predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Ten zdôraznil dôležitosť podpory priemyslu a výzvy na výskum a inovácie dal ako príklad správnych rozhodnutí vlády. Odstúpením Kmeca sa podľa neho nič nevyrieši.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ak skončil Kmec, podľa opozície musí skončiť aj minister Šaško

Ak skončil Kmec, podľa opozície musí skončiť aj minister Šaško

DNES - 12:07Ekonomické

Opozičné strany SaS a PS sa v sobotu zhodli, že vicepremiér pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec vo funkcii musí skončiť, no na rade sú podľa nich aj ďalší ministri vlády Roberta Fica.

M. Šutaj Eštok: O demisii Petra Kmeca bolo rozhodnuté bez verejného gesta premiéra

M. Šutaj Eštok: O demisii Petra Kmeca bolo rozhodnuté bez verejného gesta premiéra

VČERA - 22:02Ekonomické

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec ponúkol svoju demisiu a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok ju akceptoval.

Slovakia Travel: Kempovanie a karavaning majú pre Slovensko ekonomický potenciál

Slovakia Travel: Kempovanie a karavaning majú pre Slovensko ekonomický potenciál

VČERA - 18:29Ekonomické

Rozvoj kempovania a karavaningu má pre Slovensko ekonomický potenciál.

Rusko bolo v období január až september tretím najväčším dodávateľom plynu do EÚ

Rusko bolo v období január až september tretím najväčším dodávateľom plynu do EÚ

VČERA - 16:45Ekonomické

Rusko bolo v období január až september tohto roka tretím najväčším dodávateľom zemného plynu do Európskej únie po Spojených štátoch a Alžírsku.

Vosveteit.sk
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačkyFrancúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráňTisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamuGoogle mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na sveteAKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účetNebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovaťGoogle do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmusRakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únieNad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú expertiPOZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP