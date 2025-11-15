SNS vyzýva premiéra, aby ukončil spoluprácu s Lajčákom
Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apeluje na to v súvislosti s Lajčákovou komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Vyplýva to zo stanoviska národniarov, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
„Lajčák bol ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2016 až 2020 zastával vysoký post v mene SR v OSN. SNS ako súčasť tejto vlády považuje za škandál, ak minister zahraničných vecí a vysoký štátny predstaviteľ priebežne informoval o vývoji a interných záležitostiach vlády osobu, ktorá účelovo získavala informácie a posúvala ich záujmom inej vlády. Je nepredstaviteľné, že sa Lajčák verejne prizná, že s predmetnou osobou komunikoval a podľa obsahu správ sa s ňou aj osobne stretával,“ uviedla SNS.
Trvá preto na konci Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra. „SNS nechce posudzovať, či ministrovi z poskytovania týchto informácií plynuli akékoľvek výhody. Lajčák nemôže byť poradcom predsedu vlády v akejkoľvek oblasti. SNS túto požiadavku vznáša ako koaličný partner a verí, že predseda vlády nebude našu požiadavku ignorovať,“ doplnili národniari.
Zároveň opäť vyzvali ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby preveril všetku komunikáciu rezortu vo vzťahu k predmetnej adrese. Apelovali naňho, aby poskytol príslušným orgánom informácie o tom, či dochádzalo alebo nedochádzalo k úniku informácií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť štátu.
Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii na výzvu Danka na kontrolu komunikácie uviedlo, že nevstupuje a nebude vstupovať svojimi výrokmi do žiadneho vyšetrovania. V predmetnej veci odporučilo obrátiť sa na samotného Lajčáka.
