Cesty sú zjazdné, na viacerých miestach sa však tvorí hmla
Cesty na území Slovenska sú zjazdné.
Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však na viacerých miestach musia počítať s hmlou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Ružomberok, Predmier, Bytčica, Chminianska Nová Ves, Donovaly, Považský Chlmec, Sedlo Besník a Sliač. V lokalitách Liptovský Mikuláš, Liptovské Matiašovce, Spišská Stará Ves, Čertovica a Šturec je pre hmlu znížená dohľadnosť do 50 metrov.
SNS vyzýva premiéra, aby ukončil spoluprácu s Lajčákom
Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom.
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán
Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR.
Hrabko: Generálny štrajk by na Slovensku nedokázala organizovať žiadna politická strana
Generálny štrajk na Slovensku 17. novembra nebude, táto téma bola iba politickou rétorikou.
SaS: Odvolanie Kmeca je dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší vo vláde
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkové rozhodnutie premiéra Roberta Fica odvolať vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD) za jasný dôkaz, že ministri Hlasu-SD sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády.