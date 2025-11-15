Cesty sú zjazdné, na viacerých miestach sa však tvorí hmla

  • Články
Bratislava

  • DNES - 10:24
  • Bratislava
Cesty na území Slovenska sú zjazdné.

Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však na viacerých miestach musia počítať s hmlou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Ružomberok, Predmier, Bytčica, Chminianska Nová Ves, Donovaly, Považský Chlmec, Sedlo Besník a Sliač. V lokalitách Liptovský Mikuláš, Liptovské Matiašovce, Spišská Stará Ves, Čertovica a Šturec je pre hmlu znížená dohľadnosť do 50 metrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
SNS vyzýva premiéra, aby ukončil spoluprácu s Lajčákom

DNES - 11:20Domáce

Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom.

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán

DNES - 9:17Domáce

Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR.

Hrabko: Generálny štrajk by na Slovensku nedokázala organizovať žiadna politická strana

DNES - 7:24Domáce

Generálny štrajk na Slovensku 17. novembra nebude, táto téma bola iba politickou rétorikou.

SaS: Odvolanie Kmeca je dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší vo vláde

VČERA - 20:42Domáce

Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkové rozhodnutie premiéra Roberta Fica odvolať vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD) za jasný dôkaz, že ministri Hlasu-SD sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády.

