Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán
Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna a Reštart Regiónov.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo vnútra stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne podľa registra strán 55 aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.
Hrabko: Generálny štrajk by na Slovensku nedokázala organizovať žiadna politická strana
Generálny štrajk na Slovensku 17. novembra nebude, táto téma bola iba politickou rétorikou.
SaS: Odvolanie Kmeca je dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší vo vláde
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkové rozhodnutie premiéra Roberta Fica odvolať vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD) za jasný dôkaz, že ministri Hlasu-SD sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády.
Robert Fico navrhuje odvolanie podpredsedu vlády Kmeca
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD).
Lajčák: S Epsteinom som komunikoval len spoločensky, jeho činy odsudzujem
Miroslav Lajčák podľa svojho piatkového vyjadrenia pre TASR v minulosti komunikoval s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.