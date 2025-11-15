  • Články
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán

Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.

Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna a Reštart Regiónov.

Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo vnútra stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne podľa registra strán 55 aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.

Zdroj: Info.sk, TASR
