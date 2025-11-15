  • Články
Trestné konanie voči Trumpovi v Georgii prevzal nový vyšetrovateľ

  • DNES - 8:23
  • Washington
Trestné konanie voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi vo veci pokusu o manipuláciu prezidentských volieb v roku 2020 prevzal nový vyšetrovateľ. Stal sa ním šéf rady prokurátorov v štáte Georgia Peter Skandalakis, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Mojím jediným cieľom je zabezpečiť, aby sa s týmto prípadom zaobchádzalo korektne, spravodlivo a úplne transparentne,“ povedal Skandalakis. Dodal, že verejnosť má o tento prípad legitímny záujem.

Kauzu mala predtým na starosti okresná prokurátorky Fani Willisová, ktorú však z nej odvolali v decembri 2024 za „nevhodný“ vzťah s jedným z osobitných vyšetrovateľov. Do piatku musel byť v Georgii vymenovaný nový vyšetrovateľ, inak by bolo konanie zastavené.

Prokuratúra v Georgii obvinila Trumpa a 14 ďalších osôb z pokusu zabrániť víťazstvu demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách konaných v novembri 2020. Po svojej porážke Trump okrem iného v telefonáte so štátnym tajomníkom Georgie Bradom Raffenspergerom požadoval, aby „našiel 11.780 hlasov“ v jeho prospech.

Počas Trumpovho druhého funkčného obdobia, ktoré sa začalo v januári 2025, bolo konanie proti nemu de facto zastavené. Vyšetrovanie sa však stále môže viesť proti ostatným obžalovaným. Dvoch z nich - bývalého právnika Rudyho Giulianiho a niekdajšieho personálneho šéfa Bieleho domu Marka Meadowsa -, ktorí boli tiež obvinení v Georgii, Trump 10. novembra omilostil na základe federálneho zákona.

Federálne vyšetrovanie Trumpa za pokus o manipuláciu volieb bolo medzičasom zastavené. Rovnaký osud postihol aj kauzu prechovávania utajovaných vládnych dokumentov v jeho súkromnej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Špeciálny prokurátor Jack Smith to zdôvodnil praxou zavedenou od škandálu Watergate, podľa ktorej úradujúci prezidenti nie sú trestne stíhaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
