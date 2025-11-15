Frida má 80 rokov, v pohnutom osude slávila úspechy so skupinou ABBA, aj sólové
Preslávila sa ako jedna z dvoch vokalistiek švédskej popovej skupiny ABBA. Pod menom Frida zažila aj úspešnú sólovú kariéru. Speváčka Anni-Frid Lyngstadová má dnes (15. novembra) 80 rokov.
Vydala sa za „princa“, jej životné peripetie však rozprávku nepripomínajú. Anni-Frid Lyngstadová sa narodila 15. novembra 1945 v nórskom Björkasene. Prišla na svet ako nemanželské dieťa 19-ročnej Synni Lyngstadovej a o sedem rokov staršieho seržanta nacistického Wehrmachtu Alfreda Haasa, ktorý do krajiny prišiel počas nemeckej invázie do Dánska a Nórska. Fridin otec potom opustil Nórsko ešte pred jej narodením a predpokladalo sa, že zahynul, keď sa loď potopila na ceste do Nemecka.
Byť dcérou nacistu bola v povojnovom Nórsku hanba. Zo strachu, že ich v rodnej krajine nič lepšie nečaká, v roku 1947 emigrovali do Švédska, kde Fridina matka krátko po príchode zomrela na zlyhanie obličiek. Sotva dvojročnú dcéru zverili do starostlivosti starej mamy. So svojou babičkou vyrastala v Torshälle neďaleko mesta Eskilstuna.
Po peripetiách prišli aj úspechy. Vo veku 11 rokov debutovala na charitatívnom podujatí Červeného kríža. O dva roky neskôr začala pracovať ako neplnoletá speváčka v tanečnej kapele a desať rokov vystupovala s rôznymi kapelami.
Začiatkom apríla 1964 sa 18-ročná Lyngstadová vydala za kolegu hudobníka Ragnara Fredrikssona. Mali spolu dve deti, než sa v roku 1968 rozišli a rozviedli ich o dva roky. Medzitým sa Lyngstadová zoznámila s Bennym Anderssonom. V roku 1971 začali spolu žiť a 6. októbra 1978, v čase najväčšieho úspechu skupiny ABBA, sa vzali. Pár sa rozišiel v novembri 1980 a rozviedol v roku 1981.
V roku 1967 Frida vyhrala talentovú súťaž v Štokholme. Ihneď po víťazstve vystúpila v celoštátnej televízii, kde zaspievala svoju víťaznú pieseň. Krátko nato podpísala zmluvu s nahrávacou spoločnosťou EMI.
Od roku 1972 a počas nasledujúceho desaťročia bola Frida zaneprázdnená najmä prácou so skupinou ABBA, hoci v roku 1975 vydala sólový album s názvom „Frida ensam“. Počas rokov strávených s formáciou ABBA sa Frida zblížila so svojím otcom, s ktorým sa skontaktovala prostredníctvom časopisu Bravo.
Frida nemala ako speváčka až do začiatku 70. rokov veľký komerčný úspech, ale bola pomerne známa ako divadelná umelkyňa. V roku 1970 účinkovala v kabaretnej šou spolu so svojím snúbencom Bennym Anderssonom, Björnom Ulvaeusom a jeho snúbenicou Agnethou Fältskogovou. Z tohto zoskupenia vznikla ABBA. V roku 1974 skupina ABBA vyhrala pre Švédsko súťaž Eurovision Song Contest s piesňou „Waterloo“.
Vo februári 1982 Frida začala nahrávať svoj prvý anglický sólový album „Something's Going On“, ktorý produkoval Phil Collins. Nasledoval album „Shine“ z roku 1984, ktorý produkoval Steve Lillywhite (U2, Simple Minds, Ultravox, Talking Heads, The Rolling Stones, Peter Gabriel, Morrissey, The Killers). Presadila sa najmä hitom I Know There's Something Going On, s ktorým sa dostala vysoké priečky hitparád v európskych krajinách a uspel aj v USA a Austrálii.
Potom sa však Frida na niekoľko rokov stiahla z verejného života. Na začiatku 90. rokov sa venovala najmä environmentálnym záležitostiam a v roku 1996 sa vrátila so švédsky albumom a neskôr hosťovala na projektoch iných umelcov. Dnes vedie skromný život a venuje sa charitatívnej činnosti.
ABBA predala celosvetovo 150 miliónov albumov, čím sa stala jednou z najúspešnejších skupín v histórii populárnej hudby. Ako rástla ich sláva, trpeli ich osobné životy, čo viedlo k rozpadu oboch manželstiev. Po rozpade skupiny Lyngstadová v roku 1982 opustila Švédsko a presťahovala sa do Londýna. V roku 1986 sa premiestnila do Švajčiarska, kde žila so svojím partnerom Heinrichom Ruzzo Prinzom Reussom von Plauenom (1950 - 1999), krajinným architektom a členom nemeckého rodu Reussovcov.
Pár sa zosobášil 26. augusta 1992 a žil v rodinnej pevnosti vo Fribourgu. Vďaka tomuto manželstvu sa Lyngstadová zoznámila so švédskou kráľovskou rodinou a nadviazala blízke priateľstvo so švédskou kráľovnou Silviou. V roku 1989 sa Lyngstadová stala babičkou. V roku 1998 však jej dcéra zomrela vo veku 30 rokov na následky zranení z dopravnej nehody v USA. von Plauen zomrel nasledujúci rok na lymfóm. Od roku 2007 je Lyngstadová vo vzťahu s britským šľachticom Henrym Smithom, 5. vikomtom Hambledenom, s ktorým žije v Genolieri vo Švajčiarsku. V roku 2023 jej vnuk Jonathan zomrel na rakovinu žalúdka.
