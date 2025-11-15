USA budú testovať jadrové zbrane ako iné krajiny, tvrdí Trump
- DNES - 6:03
- Washington
Spojené štáty budú testovať svoje jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump.
Odmietol však spresniť, či tieto plány zahŕňajú aj odpálenie nukleárnej bojovej hlavice. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Nechcem vám o tom hovoriť, ale budeme robiť jadrové testovanie ako iné krajiny,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu počas cesty na Floridu.
Trump v októbri prekvapilo oznámil, že nariadil americkej armáde, aby po 33 rokoch okamžite obnovila proces testovania jadrových zbraní. Dosiaľ však nevysvetlil, aké skúšky prikázal vykonať. Jeho minister energetiky Chris Wright povedal, že by nemalo ísť o skutočné jadrové výbuchy, ale skôr o tzv. nekritické explózie, ktoré nezahŕňajú reťazovú reakciu.
Vyhláseniu šéfa Bieleho domu predchádzali oznámenia ruského prezidenta Vladimira Putina o cvičeniach strategických jadrových síl a skúškach nových zbraní Burevestnik a Poseidon, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Kremeľ zdôraznil, že nešlo o jadrové skúšky, ako ich definujú medzinárodné dohody.
Putin v reakcii na Trumpov krok poveril príslušné ministerstvá a tajné služby, aby situáciu analyzovali a následne predložili návrhy možného začatia príprav na jadrové skúšky.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok povedal, že Moskva je ochotná diskutovať o možných obavách USA, rovnako je však pripravené obnoviť jadrové skúšky, ak to isté urobí akákoľvek iná jadrová mocnosť.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým ešte za existencie Sovietskeho zväzu.
