Sobota, 15.11.2025
Bratislava

M. Šutaj Eštok: O demisii Petra Kmeca bolo rozhodnuté bez verejného gesta premiéra

  • VČERA - 22:02
  • Bratislava
M. Šutaj Eštok: O demisii Petra Kmeca bolo rozhodnuté bez verejného gesta premiéra

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) ponúkol svoju demisiu a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok ju akceptoval.

O demisii tak už bolo rozhodnuté a mala byť oznámená v sobotu (15. 11.) na tlačovej konferencii. V reakcii na zverejnené rozhodnutie premiéra požiadať prezidenta Petra Pellegriniho o odvolanie Kmeca to uviedol predseda Hlasu-SD v piatok večer na sociálnej sieti.

Hlas konal bez potreby verejného gesta pána premiéra, ktoré verím nesúviselo s udalosťami v Poprade. O demisii bolo rozhodnuté. Rovnaký prístup považujeme za normu a predpokladáme, že ho uplatnia všetci členovia vlády vrátane ministrov premiéra,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Verejný záujem musí byť podľa neho nadradený funkciám.

Prevziať osobnú zodpovednosť už pri samotnom vzniku pochybností si podľa šéfa Hlasu-SD vyžaduje charakter a zaslúži si rešpekt. „Takýto krok nebýva v našej politike častý,“ dodal.

Podľa Šutaja Eštoka si v strane povedali, že budú iní ako ich predchodcovia a demisia Petra Kmeca je konkrétny dôkaz, že sa svojho prísľubu verejnosti držia. Politická kultúra podľa neho nestojí na veľkých slovách, ale na činoch.

Predseda Hlasu-SD pripomenul, že ešte vo štvrtok (13. 11.) dal pokyn na okamžité pozastavenie výziev a na spustenie dôkladného auditu celého procesu. Kým nebudú všetky okolnosti vysvetlené a overené, nemá sa pokračovať v žiadnych ďalších krokoch.

Odvolanie Kmeca je výsledkom kontroverzných výsledkov dotačných výziev na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády. Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia. Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je napríklad zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
