  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 14.11.2025Meniny má Irma
Bratislava

Sulyok: Chorvátsko je dôležitým spojencom Maďarska

  • DNES - 20:55
  • Budapešť
Sulyok: Chorvátsko je dôležitým spojencom Maďarska

Hospodárske vzťahy a vojna na Ukrajine boli medzi hlavnými témami piatkového rokovania maďarského prezidenta Tamása Sulyoka s prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovićom v Budapešti. O ich spoločnom vyhlásení po skončení schôdzky napísal server tenyek.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Naše hospodárske vzťahy – či už ide o investície v rôznych oblastiach, obchod alebo cestovný ruch – fungujú dobre,“ konštatovala maďarská hlava štátu, ktorá vyzdvihla pokrok vo výstavbe cestnej infraštruktúry. Sulyok pripomenul, že 7. októbra bolo otvorené prepojenie maďarskej diaľnice M6 s chorvátskou diaľnicou A5, takže Budapešť, Záhreb a Osijek sú teraz vzájomne prepojené kvalitnou cestnou infraštruktúrou.

Chorvátsko podľa jeho slov zaujíma významné postavenie aj v oblasti dodávok energie pre Maďarsko. „Našu stratégiu určuje ochrana záujmov maďarských rodín ako prvoradý faktor, popri bezpečnosti dodávok a snahe o diverzifikáciu,“ dodal.

Maďarský prezident zdôraznil, že Chorvátsko je tiež dôležitým partnerom pri posilňovaní východného krídla NATO. Spomenul tiež, že pokiaľ ide o stredoeurópsku politiku, Maďarsko aj Chorvátsko podporujú proces vstupu krajín západného Balkánu do Európskej únie.

V súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou Sulyok poznamenal, že Budapešť je naďalej pripravená na zorganizovanie mierových rozhovorov. „Veríme, že mier je najdôležitejším základom sociálnej prosperity Európy,“ podčiarkol maďarský prezident.

Milanović podotkol, že vzťahy medzi Maďarskom a Chorvátskom boli v uplynulých 30 rokoch vynikajúce. „Väčšina nevyriešených otázok sa vyjasnila, napríklad otázka hraníc s menšinami žijúcimi na jej oboch stranách,“ spresnil.

Vojna na Ukrajine sa musí zastaviť, čo si vyžaduje dialóg. Nie to je podstatné, že prečo, dôležité je to, ako to urobiť,“ povedal chorvátsky prezident a dodal, že démonizovanie protivníka či nedostatok dialógu nie sú riešením.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump chce vyšetrovanie väzieb exprezidenta Clintona na Jeffreyho Epsteina

Trump chce vyšetrovanie väzieb exprezidenta Clintona na Jeffreyho Epsteina

DNES - 20:15Zahraničné

Trump uviedol, že chce, aby ministerstvo spravodlivosti USA a FBI prešetrili väzby medzi nebohým finančníkom a súdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom a demokratickým exprezidentom Billom Clintonom.

9-mesačné dieťa zomrelo po útoku psa, má ísť o zakázané plemeno

9-mesačné dieťa zomrelo po útoku psa, má ísť o zakázané plemeno

DNES - 18:26Zahraničné

Podľa polície dieťa zomrelo po tom, ako ho napadol pes, na chovanie ktorého vydali zákaz.

Náraz autobusu do zastávky si v centre Štokholmu vyžiadal viacero mŕtvych a zranených

Náraz autobusu do zastávky si v centre Štokholmu vyžiadal viacero mŕtvych a zranených

DNES - 17:31Zahraničné

Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus počas piatkovej popoludňajšej dopravnej špičky narazil do ľudí čakajúcich na zastávke v centre Štokholmu.

Zelenskyj v pondelok pricestuje do Paríža na rokovania s Macronom

Zelenskyj v pondelok pricestuje do Paríža na rokovania s Macronom

DNES - 14:28Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívi v pondelok Paríž, aby rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, oznámil Elyzejský palác.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na sveteAKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účetNebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovaťGoogle do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmusRakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únieNad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú expertiPOZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovoriloZabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelomOzempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopovPredbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP