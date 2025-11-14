SaS: Odvolanie Kmeca je dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší vo vláde
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkové rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odvolať vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD) za jasný dôkaz, že ministri Hlasu-SD sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády.
SaS tak reagovala na vyjadrenie premiéra na sociálnej sieti, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho o Kmecovo odvolanie.
„Po Zuzane Dolinkovej je toto ďalší minister Hlasu, ktorý musí odísť. Kmec navyše zneužil svoju funkciu. Potvrdilo sa to, na čo sme upozorňovali - tam, kde vládne Hlas, tam miznú verejné financie,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa liberálov nejde o náhodu, ale o systém, v ktorom sa rozkrádajú peniaze nás všetkých.
„Kauzu rozdeľovania 200 miliónov eur medzi firmy prepojené na Hlas-SD, kamarátov a poradcov prezidenta či straníckych sponzorov nemohol ignorovať už ani premiér. Vyzývame prezidenta, aby okamžite konal a návrh na odvolanie Kmeca neodkladne schválil,“ dodal Gröhling.
Za úspech tlaku opozície označila rozhodnutie premiéra poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí). „Odvolať Petra Kmeca však nestačí, keďže stihol podpísať zmluvy za 60 miliónov eur. Zmluvy treba vypovedať, nakradnuté vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. Preto podávame aj trestné oznámenie a budeme žiadať dôsledné vyvodenie zodpovednosti,“ uviedla Remišová.
Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.
Štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová v piatok na stretnutí s novinármi informovala, že pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
Kmec v piatok popoludní avizoval na sobotné (15. 11.) predpoludnie zásadné vyhlásenie k téme.
