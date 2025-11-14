Trump chce vyšetrovanie väzieb exprezidenta Clintona na Jeffreyho Epsteina
- DNES - 20:15
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že chce, aby ministerstvo spravodlivosti USA a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prešetrili väzby medzi nebohým finančníkom a súdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom a demokratickým exprezidentom Billom Clintonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa AFP zrejme v snahe odvrátiť pozornosť po tom, čo najnovšie zverejnené Epsteinove maily znova vyvolali otázky o jeho vlastných väzbách na finančníka, Trump tiež požiadal o vyšetrovanie americkej banky JPMorgan Chase, bývalého prezidenta Harvardovej univerzity Larryho Summersa a ďalších.
Trump v piatok obvinili svojich oponentov z tábora demokratov, že zámerne využívajú „hoax o Epsteinovi“, aby odvrátili pozornosť od nedávneho dosiahnutého kompromisu strany o ukončení rekordného shutdownu vlády. Zároveň vyhlásil, že do škandálu s Epsteinom boli zapojení „demokrati, nie republikáni“.
Piatkovým vyhlásením Trump prelomil dvojdňové mlčanie ohľadom škandálu po tom, čo e-maily pochádzajúce z Epsteinovej pozostalosti zverejnené v stredu obnovili otázky týkajúce sa dlhého a blízkeho vzťahu 79-ročného prezidenta USA so zosnulým finančníkom. Ten bol údajne hlavou siete, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá s cieľom sexuálneho zneužívania a vykorisťovania.
Samotný Clinton je už dlhodobo terčom špekulácií pre svoje väzby na Epsteina, keďže letel aj jeho súkromným lietadlom. V súvislosti so škandálom však nebol obvinený.
Epstein podľa niekoľkých e-mailov vyhlásil, že Clinton nikdy nebol na jeho súkromnom ostrove v Karibiku, kde údajne dochádzalo k zneužívaniu.
Clinton, Summers ani ostatní Trumpom zmienení predstavitelia to doposiaľ bezprostredne nekomentovali.
Epstein podľa oficiálnych vyjadrení, ktoré však mnohí spochybňujú, spáchal samovraždu vo väzení v roku 2019, a to ešte pred začiatkom svojho procesu.
Sulyok: Chorvátsko je dôležitým spojencom Maďarska
Hospodárske vzťahy a vojna na Ukrajine boli medzi hlavnými témami piatkového rokovania maďarského prezidenta Tamása Sulyoka s prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovićom v Budapešti.
9-mesačné dieťa zomrelo po útoku psa, má ísť o zakázané plemeno
Podľa polície dieťa zomrelo po tom, ako ho napadol pes, na chovanie ktorého vydali zákaz.
Náraz autobusu do zastávky si v centre Štokholmu vyžiadal viacero mŕtvych a zranených
Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus počas piatkovej popoludňajšej dopravnej špičky narazil do ľudí čakajúcich na zastávke v centre Štokholmu.
Zelenskyj v pondelok pricestuje do Paríža na rokovania s Macronom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívi v pondelok Paríž, aby rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, oznámil Elyzejský palác.