Robert Fico navrhuje odvolanie podpredsedu vlády Kmeca

  • DNES - 19:45
  • Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). O podaní návrhu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu informoval premiér na sociálnej sieti.

„Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uviedol Fico.

Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.

Štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová v piatok na stretnutí s novinármi informovala, že pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.

Kmec v piatok popoludní avizoval na sobotné (15. 11.) predpoludnie zásadné vyhlásenie k téme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Lajčák: S Epsteinom som komunikoval len spoločensky, jeho činy odsudzujem

Lajčák: S Epsteinom som komunikoval len spoločensky, jeho činy odsudzujem

DNES - 19:18Domáce

Miroslav Lajčák podľa svojho piatkového vyjadrenia pre TASR v minulosti komunikoval s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.

Danko vyzýva Lajčáka, aby vysvetlil, či je komunikácia s Epsteinom pravdivá

Danko vyzýva Lajčáka, aby vysvetlil, či je komunikácia s Epsteinom pravdivá

DNES - 15:49Domáce

Predseda SNS vyzval bývalého ministra zahraničných vecí a terajšieho poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom pravdivá.

ÚMS: K najdôležitejším míľnikom slovenských dejín nepochybne patrí 17. november

ÚMS: K najdôležitejším míľnikom slovenských dejín nepochybne patrí 17. november

DNES - 15:34Domáce

Jeden z najdôležitejších míľnikov moderných slovenských dejín je nepochybne 17. november.

Dvaja muži vnikli do cudzieho bytu, vyrušila ich majiteľka, utiekli

Dvaja muži vnikli do cudzieho bytu, vyrušila ich majiteľka, utiekli

DNES - 15:26Domáce

Dvaja neznámi páchatelia prekonali vo štvrtok 13. novembra uzamknuté dvere a vošli do cudzieho bytu na jednom zo sídlisk v Trnave.

