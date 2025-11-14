Robert Fico navrhuje odvolanie podpredsedu vlády Kmeca
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). O podaní návrhu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu informoval premiér na sociálnej sieti.
„Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uviedol Fico.
Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.
Štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová v piatok na stretnutí s novinármi informovala, že pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
Kmec v piatok popoludní avizoval na sobotné (15. 11.) predpoludnie zásadné vyhlásenie k téme.
