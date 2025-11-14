Lajčák: S Epsteinom som komunikoval len spoločensky, jeho činy odsudzujem
Bývalý slovenský minister zahraničných vecí a súčasný poradca predsedu vlády SR Roberta Fica Miroslav Lajčák podľa svojho piatkového vyjadrenia pre TASR v minulosti komunikoval s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.
Lajčák pripomenul, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Lajčák tam dovtedy rok pôsobil ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Slovenský diplomat zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy, ktoré – ako upozornil – v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
Úlohou diplomata je podľa Lajčáka nadväzovať kontakty s čo najširším okruhom partnerov a takých ľudí vraj stretol počas svojej kariéry tisícky. Počas jeho pôsobenia v New Yorku mu podľa jeho slov predstavili desiatky vplyvných ľudí vrátane Epsteina, s ktorým vtedy udržiavali kontakty mnohé verejne činné osobnosti z USA i zahraničia.
„Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete,“ povedal Lajčák s tým, že podobnú komunikáciu udržiava dodnes s desiatkami ľudí, s ktorými sa počas svojej profesionálnej kariéry zoznámil. „Moje svedomie je čisté, nebolo v nej nič, čo by vybočovalo zo štandardného rámca,“ zdôraznil.
„Opätovné otvorenie Epsteinovho prípadu sa udialo po mojom odchode z New Yorku a celý rozsah jeho neospravedlniteľných činov, ktoré ostro odsudzujem, vyšiel najavo až po jeho zatknutí,“ vyhlásil Lajčák.
Podľa svojich slov sa mu ako diplomatovi neraz stalo, že komunikoval s ľuďmi, ktorí boli v danom čase plne akceptovaní, avšak neskôr sa dostali pred súd napríklad za vojnové zločiny. „Je vždy jednoduchšie hodnotiť veci v retrospektíve, ale v živote prijímame rozhodnutia v reálnom čase, na základe informácií a poznatkov, ktoré máme v danom momente k dispozícii,“ dodal Lajčák.
Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyzval v piatok na tlačovej konferencii Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia s Epsteinom pravdivá. Taktiež vyzval vtedajšieho štátneho tajomníka rezortu diplomacie Ivana Korčoka, aby vysvetlil, či mal alebo nemal vedomosť o tej komunikácii. Korčok reagoval slovami, že Dankove vystúpenie rozbilo tvrdenia predsedu vlády SR Roberta Fica o vplyve amerického finančníka Georgea Sorosa na dianie na Slovensku.
Danko zároveň vyhlásil, že očakáva od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, že skontroluje všetku komunikáciu svojich predchodcov na ministerstve. Chce vedieť, či predstavitelia rezortu nepodsúvali cudzej mocnosti informácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii uviedlo, že nevstupuje a nebude vstupovať svojimi výrokmi do žiadneho vyšetrovania. V predmetnej veci odporúčalo obrátiť sa na samotného Lajčáka.
Medzičasom aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) vyzvala Lajčáka, aby okamžite a verejne vysvetlil, aký bol rozsah, dôvod a obsah jeho komunikácie s Epsteinom.
Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Z dokumentov zverejnených americkou vládou vyplýva, že Epstein v marci 2018 poslal Lajčákovi odkaz na článok portálu Daily Beast, v ktorom sa píše, že vtedajší prezident USA Donald Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Bývalý šéf slovenskej diplomacie mu na základe nich následne prostredníctvom svojho pracovného ministerského e-mailu odpísal, že o tejto téme už počas dňa počul „dosť dôkazov“.
O Lajčákovi si podľa dokumentov Epstein v marci 2018 písal aj s bývalým poradcom a stratégom Trumpa Stevom Bannonom. Vtedajšieho slovenského ministra Epstein v e-maili pomenoval familiárne menom „Miro“ a uviedol, že by mohol viesť akýsi „európsky projekt“. Dodal, že slovenská vláda čoskoro padne, „ako bolo naplánované“. O týždeň po odoslaní mailu skončila vláda Roberta Fica.
