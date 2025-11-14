Slovakia Travel: Kempovanie a karavaning majú pre Slovensko ekonomický potenciál
- DNES - 18:29
- Bratislava
Rozvoj kempovania a karavaningu má pre Slovensko ekonomický potenciál.
V Európe je registrovaných šesť miliónov karavanov, pričom európsky trh kempovania a karavaningu dosahuje hodnotu takmer 20 miliárd USD, čo je vyše 17 miliárd eur. Predpokladá sa, že do roku 2030 stúpne o viac ako sedem percent. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Aktuálne je v Európe v prevádzke 50.000 kempingov a státí pre karavany, na Slovensku sa ich nachádza približne 100. Vlani navštívilo slovenské kempy takmer 160.000 ľudí, pričom skoro polovicu tvorili cudzinci.
Súčasným trendom v oblasti karavaningu je podľa údajov Slovenskej asociácie campingu a caravaningu (SACC) cestovanie, to znamená, že karavanisti na jednom mieste nezostávajú dlho, ale sa presúvajú a spoznávajú viacero regiónov v rámci krajiny. SACC aj národná organizácia by v tejto oblasti preto privítali na Slovensku dobudovanie infraštruktúry vo forme státí pre karavany a vybudovania servisných miest.
(1 EUR = 1,1619 USD)
Rusko bolo v období január až september tretím najväčším dodávateľom plynu do EÚ
Rusko bolo v období január až september tohto roka tretím najväčším dodávateľom zemného plynu do Európskej únie po Spojených štátoch a Alžírsku.
Orbán: Maďarsko podá pre zákaz dovozu ruského plynu žalobu proti EÚ
V spore o zákaz dovozu ruského plynu podá Maďarsko žalobu proti Európskej únii, vyhlásil v piatok maďarský premiér Viktor Orbán.
Rakúski maloobchodníci žiadajú celoeurópsky zákaz čínskeho online obchodu Shein
Zväz rakúskeho maloobchodu (Handelsverband) a organizácia Greenpeace požadujú celoeurópsky zákaz čínskeho internetového predajcu Shein.
Slováci preferujú bezkontaktné platby, ukázal prieskum
Silné postavenie má aj hotovosť.