Bratislava

Slovakia Travel: Kempovanie a karavaning majú pre Slovensko ekonomický potenciál

Rozvoj kempovania a karavaningu má pre Slovensko ekonomický potenciál.

V Európe je registrovaných šesť miliónov karavanov, pričom európsky trh kempovania a karavaningu dosahuje hodnotu takmer 20 miliárd USD, čo je vyše 17 miliárd eur. Predpokladá sa, že do roku 2030 stúpne o viac ako sedem percent. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Aktuálne je v Európe v prevádzke 50.000 kempingov a státí pre karavany, na Slovensku sa ich nachádza približne 100. Vlani navštívilo slovenské kempy takmer 160.000 ľudí, pričom skoro polovicu tvorili cudzinci.

Súčasným trendom v oblasti karavaningu je podľa údajov Slovenskej asociácie campingu a caravaningu (SACC) cestovanie, to znamená, že karavanisti na jednom mieste nezostávajú dlho, ale sa presúvajú a spoznávajú viacero regiónov v rámci krajiny. SACC aj národná organizácia by v tejto oblasti preto privítali na Slovensku dobudovanie infraštruktúry vo forme státí pre karavany a vybudovania servisných miest.

(1 EUR = 1,1619 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
