  • DNES - 17:31
  • Štokholm
Náraz autobusu do zastávky si v centre Štokholmu vyžiadal viacero mŕtvych a zranených

Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus počas piatkovej popoludňajšej dopravnej špičky narazil do ľudí čakajúcich na zastávke v centre Štokholmu. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a AFP.

V tejto chvíli sa polícia nevyjadruje k informáciám o počte, pohlaví ani veku zranených,“ uviedla polícia na svojej webovej stránke.

Denník Aftonbladet na svojej stránke napísal, že nehoda bola nahlásená o 15.24 h. Vodič autobusu bol zadržaný a incident sa vyšetruje ako zabitie z nedbalosti.

Musíme ho vypočuť a ​​potom uvidíme, či bude prepustený alebo zadržaný,“ povedala pre agentúru AFP hovorkyňa polície Nadya Nortonová.

Vyšetrovanie musí určiť, čo sa stalo. Je priskoro na to, aby sme mohli niečo povedať, a nechcem špekulovať ,“ dodala.

Na miesto nehody prišlo veľké množstvo sanitiek a vozidiel záchrannej služby.

Podľa záchranných zložiek nebol poschodový autobus v službe a nenachádzali sa v ňom nijakí cestujúci.

Zdroj: Info.sk, TASR
