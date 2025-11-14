Rusko bolo v období január až september tretím najväčším dodávateľom plynu do EÚ
- DNES - 16:45
- Moskva
Rusko bolo v období január až september tohto roka tretím najväčším dodávateľom zemného plynu do Európskej únie (EÚ) po Spojených štátoch a Alžírsku.
EÚ z Ruska nakúpila plyn v hodnote približne 10,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 1,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Rusko tak v sledovanom období v cenovom vyjadrení zodpovedalo za 16,1 % plynu dovezeného do európskeho spoločenstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v piatok odvolala na údaje štatistického úradu EÚ (Eurostat).
Spojené štáty sa najmä vďaka dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG) umiestnili na prvom mieste s podielom 29,5 % v celkovej hodnote 19,4 miliardy eur. Za nimi nasledovalo Alžírsko s dodávkami v hodnote približne 10,6 miliardy eur a s trhovým podielom 16,13 %. Na štvrtom mieste bolo Nórsko s podielom 12,3 % a dodávkami v hodnote 8,1 miliardy eur. Prvú päťku importérov uzavrelo Spojené kráľovstvo, ktoré do EÚ doviezlo plyn v hodnote 4,5 miliardy eur a získalo trhový podiel 7 %.
