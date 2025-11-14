  • Články
Týmto miestam v taxíku sa vyhýbajte, skrývajú najviac baktérií

Cez ktoré miesta v taxíkoch sa najviac šíria mikróby? Odborníci vymenovali tri kľúčové oblasti.

Hoci je cestovanie taxi službou pohodlné a rýchle, pri nedávnej pandémii sme sa presvedčili o tom, že z hľadiska šírenia vírusov a baktérií môže byť aj rizikové. Ako pre portál Huffington Post uviedol lekárnik Kevin Garey, takéto potenciálne škodlivé organizmy sa v autách množia najmä na miestach, ktorých sa často dotýka vodič alebo pasažier.

„Najbežnejšími miestami, ktoré spravidla napádajú mikróby, sú tie, ktorých sa často dotýkame,“ uviedol Garey. Podľa neho ide najmä o tieto tri oblasti:

  • pracka na páse
  • kľučka dvier
  • tlačidlá na ovládanie okien

Environmentalistka Kelly Reynoldsová dopĺňa, že tieto miesta sú „nepriepustné a dotýka sa ich každý vodič, takže mikróby sa z nich jednoducho presúvajú na ruky.“

Ktoré mikróby sa prenášajú najľahšie?

Podľa Reynoldsovej sa v taxíkoch najviac „darí“ vírusom a baktériám ako E. coli a norovírus.

„Tieto zárodky na povrchoch prežívajú niekoľko dní až týždňov. Respiračné vírusy ako v prípade covid-19 a chrípky sa povrchmi väčšinou neprenášajú, skôr hrozí ich prenos vzduchom v uzatvorenom priestore.“

Ako spoľahlivá obrana voči prenosu vírusov sa v posledných rokoch osvedčilo očkovanie, nosenie respirátora a časté umývanie rúk, dodávajú odborníci.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
