Týmto miestam v taxíku sa vyhýbajte, skrývajú najviac baktérií
Cez ktoré miesta v taxíkoch sa najviac šíria mikróby? Odborníci vymenovali tri kľúčové oblasti.
Hoci je cestovanie taxi službou pohodlné a rýchle, pri nedávnej pandémii sme sa presvedčili o tom, že z hľadiska šírenia vírusov a baktérií môže byť aj rizikové. Ako pre portál Huffington Post uviedol lekárnik Kevin Garey, takéto potenciálne škodlivé organizmy sa v autách množia najmä na miestach, ktorých sa často dotýka vodič alebo pasažier.
„Najbežnejšími miestami, ktoré spravidla napádajú mikróby, sú tie, ktorých sa často dotýkame,“ uviedol Garey. Podľa neho ide najmä o tieto tri oblasti:
- pracka na páse
- kľučka dvier
- tlačidlá na ovládanie okien
Environmentalistka Kelly Reynoldsová dopĺňa, že tieto miesta sú „nepriepustné a dotýka sa ich každý vodič, takže mikróby sa z nich jednoducho presúvajú na ruky.“
Ktoré mikróby sa prenášajú najľahšie?
Podľa Reynoldsovej sa v taxíkoch najviac „darí“ vírusom a baktériám ako E. coli a norovírus.
„Tieto zárodky na povrchoch prežívajú niekoľko dní až týždňov. Respiračné vírusy ako v prípade covid-19 a chrípky sa povrchmi väčšinou neprenášajú, skôr hrozí ich prenos vzduchom v uzatvorenom priestore.“
Ako spoľahlivá obrana voči prenosu vírusov sa v posledných rokoch osvedčilo očkovanie, nosenie respirátora a časté umývanie rúk, dodávajú odborníci.
