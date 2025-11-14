Danko vyzýva Lajčáka, aby vysvetlil, či je komunikácia s Epsteinom pravdivá
Predseda SNS Andrej Danko vyzval bývalého ministra zahraničných vecí a terajšieho poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom pravdivá. Uviedol to na tlačovej konferencii.
„Miroslav Lajčák bol aj je špičkovým diplomatom. Niet pochýb o tom, že je to profesionál, a preto by sa k tejto veci mal profesionálne postaviť, tak ako aj jeho okolie. Mal by v prvom rade povedať, či je komunikácia z tých emailov autentická,“ povedal Danko. Chce takisto vedieť, ktoré správy z komunikácie sú pravdivé a prečo Lajčák takto konal. V prípade, že Lajčák komunikáciu poprie, potom podľa Danka treba zistiť, kto je ten človek, ktorý mailovo komunikoval s Epsteinom. „Potom z toho budeme vyvodzovať aj príslušnú zodpovednosť,“ podotkol.
Danko taktiež vyzval vtedajšieho štátneho tajomníka rezortu diplomacie Ivana Korčoka, aby vysvetlil, či mal alebo nemal vedomosť o týchto komunikáciách. „Očakávam, že povedia, či sa reálne Korčok, Lajčák alebo iní ľudia stretávali s takýmito ľuďmi, čo bolo cieľom, či dostali nejaké finančné plnenia,“ poznamenal.
Zároveň šéf SNS očakáva od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), že skontroluje všetku komunikáciu svojich predchodcov na ministerstve. Chce vedieť, či predstavitelia rezortu nepodsúvali cudzej mocnosti informácie. Predpokladá, že na ministerstve je archív komunikácie. Chce tiež, aby Blanár zabezpečil, aby nenastal žiadny únik akýchkoľvek informácií.
„Takýto škandál tu ešte nebol, aby sa priamo preukázalo, že v nejakom takom zoskupení sa dostávajú informácie cez sieť ľudí k prezidentovi Spojených štátov, že sa odkrýva kuchyňa politiky. Ja si nepamätám v histórii, že by bol na dosah taký rukolapný dôkaz,“ skonštatoval.
Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj emailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že Epstein vraj v marci 2018 Lajčákovi poslal odkaz na článok portálu Daily Beast, v ktorom sa píše, že vtedajší prezident USA Donald Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Bývalý šéf slovenskej diplomacie mu následne mal prostredníctvom svojho pracovného ministerského emailu odpísať, že o tejto téme už počas dňa počul dosť.
O Lajčákovi si údajne Epstein v marci 2018 písal aj s bývalým poradcom a stratégom Trumpa Stevom Bannonom. Slovenského exministra mal Epstein v emaili pomenovať familiárne menom „Miro“ a uviedol, že by mohol viesť akýsi „európsky projekt“.
