  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 14.11.2025Meniny má Irma
Bratislava

ÚMS: K najdôležitejším míľnikom slovenských dejín nepochybne patrí 17. november

  • DNES - 15:34
  • Bratislava
ÚMS: K najdôležitejším míľnikom slovenských dejín nepochybne patrí 17. november

Jeden z najdôležitejších míľnikov moderných slovenských dejín je nepochybne 17. november. Pri príležitosti pondelkového 36. výročia Novembra ’89 to zdôraznil prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.

Vďaka nemu dnes žijeme v krajine, kde majú samosprávy svoju nezastupiteľnú úlohu, kde občania rozhodujú o správe svojich komunít a kde sloboda, zodpovednosť a demokracia tvoria základ nášho každodenného života,“ uviedol Rybníček k 17. novembru.

Poukázal na to, že mestá a obce stoja v prvej línii demokracie. „Práve tu sa najviditeľnejšie prejavuje dôvera občanov v štát, kvalita verejných služieb aj to, či sa podarí uchrániť základné hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť,“ upozornil. „Preto považujeme úctu k 17. novembru a k jeho odkazu za kľúčovú nielen pre národnú identitu, ale aj pre stabilitu a budúcnosť samospráv, našich miest,“ dodal šéf ÚMS.

ÚMS podľa jeho slov podporuje zachovanie dôstojného pripomínania 17. novembra ako štátneho sviatku a dôležitej hodnotovej pripomienky slobody a demokracie. „Odkaz 17. novembra nepatrí politikom ani inštitúciám. Patrí ľuďom, ktorí veria v slobodu, samosprávu a v krajinu, kde sa o dôležitých veciach rozhoduje otvorene, spravodlivo a s rešpektom voči občanom,“ vyhlásil Rybníček.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Danko vyzýva Lajčáka, aby vysvetlil, či je komunikácia s Epsteinom pravdivá

Danko vyzýva Lajčáka, aby vysvetlil, či je komunikácia s Epsteinom pravdivá

DNES - 15:49Domáce

Predseda SNS vyzval bývalého ministra zahraničných vecí a terajšieho poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom pravdivá.

Dvaja muži vnikli do cudzieho bytu, vyrušila ich majiteľka, utiekli

Dvaja muži vnikli do cudzieho bytu, vyrušila ich majiteľka, utiekli

DNES - 15:26Domáce

Dvaja neznámi páchatelia prekonali vo štvrtok 13. novembra uzamknuté dvere a vošli do cudzieho bytu na jednom zo sídlisk v Trnave.

Polícia zadržala 17-ročného mladíka po krádeži hotovosti

Polícia zadržala 17-ročného mladíka po krádeži hotovosti

DNES - 14:31Domáce

Policajná hliadka v Liptovskom Mikuláši v uplynulom týždni zadržala 17-ročného mladíka, ktorý poškodil štyri mincové boxy v jednej z miestnych autoumyvární a následne ukradol finančnú hotovosť.

SHMÚ varuje: V týchto miestach hrozí fénový vietor. Viete, čo to znamená?

SHMÚ varuje: V týchto miestach hrozí fénový vietor. Viete, čo to znamená?

DNES - 13:42Domáce

SHMÚ varuje pred vznikom fénového vetra. Ktoré oblasti môže potrápiť?

Vosveteit.sk
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účetNebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovaťGoogle do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmusRakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únieNad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú expertiPOZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovoriloZabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelomOzempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopovPredbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kameramiMoskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP