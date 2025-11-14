Dvaja muži vnikli do cudzieho bytu, vyrušila ich majiteľka, utiekli
Dvaja neznámi páchatelia prekonali vo štvrtok 13. novembra uzamknuté dvere a vošli do cudzieho bytu na jednom zo sídlisk v Trnave.
Vyrušila ich majiteľka, utiekli na neznáme miesto. Trnavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Muži mali najskôr prekonať uzamykací mechanizmus vstupných bezpečnostných dverí do bytu. „Následne vojsť dnu a prehľadávať izby, pričom ich vyrušila majiteľka bytu. Páchatelia následne z bytu vybehli a utiekli na neznáme miesto. Stihla ich však odfotiť,“ priblížil Policajný zbor.
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní trestného činu porušovania domovej slobody. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie, na ktorých sú zachytené osoby, ktoré by mohli byť podozrivé, prípadne by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu skutku.
