14.11.2025
Bratislava

Orbán: Maďarsko podá pre zákaz dovozu ruského plynu žalobu proti EÚ

  DNES - 15:23
  Budapešť
V spore o zákaz dovozu ruského plynu podá Maďarsko žalobu proti Európskej únii, vyhlásil v piatok maďarský premiér Viktor Orbán.

Neakceptujeme toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami,“ povedal Orbán. „Obrátime sa na Súdny dvor EÚ,“ dodal v rozhovore pre štátny rozhlas. Napriek ruskej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá už takmer štyri roky, je Maďarsko jedným z posledných zostávajúcich spojencov Moskvy v EÚ a naďalej je silne závislé od dovozu energie z Ruska, poznamenala agentúra APA.

V minulosti Budapešť využila svoje právo veta v spoločenstve 27 štátov, aby získala výnimky zo sankcií EÚ zameraných na ruský energetický sektor. V októbri sa členské štáty EÚ dohodli, že do konca roka 2027 postupne ukončia dovoz zemného plynu z Ruska. Podľa diplomatických zdrojov tento krok podporili všetky krajiny s výnimkou Maďarska a Slovenska, uviedla agentúra APA.

Zdroj: Info.sk, TASR
