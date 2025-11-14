Rakúski maloobchodníci žiadajú celoeurópsky zákaz čínskeho online obchodu Shein
- DNES - 15:18
- Viedeň
Zväz rakúskeho maloobchodu (Handelsverband) a organizácia Greenpeace požadujú celoeurópsky zákaz čínskeho internetového predajcu Shein.
Iniciátori výzvy sa v piatok odvolali na francúzsky úrad na ochranu spotrebiteľov, ktorý pri kontrole približne 200.000 balíkov zaslaných spoločnosťou Shein zistil, že až 80 % produktov nespĺňalo bezpečnostné normy Európskej únie.
Obchodný model spoločnosti Shein je založený na „systematickom porušovaní bezpečnostných noriem na úkor ľudí a životného prostredia“, uviedla zástupkyňa Greenpeace Madeleine Drescherová. Dovoz nebezpečných hračiek, nepovolenej kozmetiky alebo chybných elektrických spotrebičov znamená pre európskych spotrebiteľov bezprostrednú hrozbu, poznamenal šéf maloobchodného združenia Rainer Will.
Štátna tajomníčka rakúskeho ministerstva práce a sociálnych vecí Ulrike Königsberger-Ludwigová označila zistenia francúzskych úradov za alarmujúce a dodala, že aj cielené kontroly v Rakúsku poukázali na „šokujúco vysoký“ podiel nebezpečných výrobkov. Ministerstvo preto už podalo dve žaloby na prevádzkovateľov obchodných platforiem, ktoré uplatňujú klamlivé predajné praktiky a systematicky porušujú zákony, dodala.
