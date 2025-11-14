Polícia zadržala 17-ročného mladíka po krádeži hotovosti
Policajná hliadka v Liptovskom Mikuláši v uplynulom týždni zadržala 17-ročného mladíka, ktorý poškodil štyri mincové boxy v jednej z miestnych autoumyvární a následne ukradol finančnú hotovosť. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš si krátko po incidente všimla podozrivú osobu, ktorá sa vzďaľovala od miesta činu. Po tom, ako muž zbadal policajné vozidlo, dal sa na útek,“ priblížili z polície s tým, že páchateľa ďalej prenasledovali a po opakovaných výzvach na zastavenie, na ktoré nereagoval, použili tri varovné výstrely do vzduchu.
Podozrivý sa policajtom na krátky čas stratil z dohľadu. „Vďaka výbornej miestnej a osobnej znalosti ho hliadka v krátkom čase vypátrala a obmedzila mu osobnú slobodu,“ doplnila polícia. Páchateľ čelí obvineniu z trestného činu krádeže, ako aj obvineniam z viacerých majetkových trestných činov, ktorých sa dopustil v predchádzajúcom období.
ÚMS: K najdôležitejším míľnikom slovenských dejín nepochybne patrí 17. november
Jeden z najdôležitejších míľnikov moderných slovenských dejín je nepochybne 17. november. Pri príležitosti pondelkového 36. výročia Novembra ’89 to zdôraznil prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.
Dvaja muži vnikli do cudzieho bytu, vyrušila ich majiteľka, utiekli
Dvaja neznámi páchatelia prekonali vo štvrtok 13. novembra uzamknuté dvere a vošli do cudzieho bytu na jednom zo sídlisk v Trnave.
SHMÚ varuje: V týchto miestach hrozí fénový vietor. Viete, čo to znamená?
SHMÚ varuje pred vznikom fénového vetra. Ktoré oblasti môže potrápiť?
Študentka po diskusii s Ficom: Stretnutie nebolo príjemné a na úrovni
Časť študentov zo stretnutia s premiérom v Poprade odišla predčasne.