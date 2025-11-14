  • Články
Zelenskyj v pondelok pricestuje do Paríža na rokovania s Macronom

  • DNES - 14:28
  • Paríž
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívi v pondelok Paríž, aby rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, oznámil Elyzejský palác. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy portálu Politico.

Macron a Zelenskyj budú podľa vyhlásenia kancelárie francúzskeho prezidenta rokovať o bilaterálnych vzťahoch, energetike, ekonomike či obrane. Návšteva bude tiež príležitosťou na „potvrdenie dlhodobých záväzok Francúzska voči Ukrajine“ a „udržanie tlaku na bezpečnostné záruky“, ktoré ponúka tzv. koalícia ochotných pod vedením Francúzska a Veľkej Británie.

Obaja lídri sa stretnú v čase prepuknutia korupčného škandálu v energetickom sektore, zatiaľ čo občania Ukrajiny trpia výpadkami elektrickej energie po ruských útokoch na kritickú infraštruktúru.

Kyjevu hrozí budúci rok rozpočtová kríza a snaží sa získať potrebné finančné prostriedky od Európskej únie (EÚ). Brusel plánuje použiť zmrazené ruské aktíva ako „reparačnú pôžičku“ pre Ukrajinu, no musí o tom ešte presvedčiť Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto aktív.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak zdôraznil pre mediálnu sieť Axel Springer Global Reporters Network, ku ktorej patrí aj Politico, že Zelenskyj „nie je skorumpovaný“ a je „veľmi zásadový človek“. Spojenci z EÚ však chcú záruku, že Kyjev robí všetko, čo je v jeho silách, aby bojoval proti korupcii.

Berlín od Ukrajiny očakáva, že „bude pokračovať v protikorupčných opatreniach a reformách“, povedal vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz po telefonáte s ukrajinským prezidentom.

Zdroj: Info.sk, TASR
