Tvor ako z Jurského parku? Turisti zostali zaskočení z toho, čo im pristálo na člne

  • DNES - 9:05
  • Kampala
Turistom na člne pristál vták, ktorého vzhľad mnohí prirovnávajú k vzhľadu dinosaurov.

Turisti na Viktóriinom jazere v africkej Ugande zažili scénu ako z Jurského parku. Na lodi im totiž priamo počas výpravy pristál mohutný člnozobec kráľovský, svojím vzhľadom pripomínajúci dinosaurov zo známeho filmu.

Video zo vzácneho momentu zverejnila na svojom Instagrame stránka Mabamba Trips, podľa ktorej došlo k stretnutiu v zátoke Mabamba. Člnozobec v ňom pristál priamo na lodi s turistami, tí sa ho snažili odfotiť mobilmi.

Vták vo videu odhadom meria takmer jeden a pol metra, jeho najvýraznejšou črtou je pritom masívny zobák. „Dnes sme zažili ďalší nezabudnuteľný zážitok, keď nám na člne pristál člnozobec,“ píšu sprievodcovia v príspevku na sociálnej sieti.

Problém mu nerobia ani krokodíle

Web National Geographic o člnozubcoch píše, že bežne dorastajú do výšky 150 centimetrov a ich zobák dosahuje 30 centimetrov. Zobák má na konci ostrý hák, ktorý vtákom umožňuje loviť aj ťažšie koristi.

„Člnozubce pomocou tohto jedinečného háku dokážu uloviť aj väčšiu korisť vrátane dvojdyšníkov, tilapií, červov a hadov. Občas si pochutnajú aj na mláďatách krokodílov a varanoch nílskych.“

Člnozubce obývajú predovšetkým oblasti s mokraďami a močiarmi, najčastejšie sa dajú nájsť vo východných častiach Afriky, dodáva National Geographic.

Zdroj: Info.sk, DP, instagram.com/mabambatrips, nationalgeographic.com
