Slováci preferujú bezkontaktné platby, ukázal prieskum
- DNES - 13:46
- Bratislava
Silné postavenie má aj hotovosť.
Slováci uprednostňujú bezkontaktné platby, ale hotovosť zostáva pre mnohých ľudí dôležitou alternatívou. Vyplýva to zo septembrového reprezentatívneho prieskumu Združenia pre bankové karty (ZBK), ktorý bol vo štvrtok (13. 11.) prezentovaný v Bratislave na konferencii ZBK - Deň bez hotovosti.
Najobľúbenejšou formou bezkontaktnej platby na Slovensku zostáva klasická platobná karta priložená k terminálu, ktorú používa viac než polovica populácie. Mobilný telefón s platobnou aplikáciou (Apple Pay, Google Pay) si osvojila už pätina obyvateľov, pričom ide najmä o mladších ľudí do 40 rokov a obyvateľov väčších miest.
„Vidíme výrazný nárast v používaní digitálnych platobných metód, no klasická karta si stále drží prvenstvo. Zaujímavé sú regionálne rozdiely - kým v Bratislavskom kraji využíva klasickú kartu len 37 % ľudí, v Nitrianskom a Žilinskom kraji presahuje jej používanie 55 až 60 %," uviedol Peter Géc, predseda ZBK.
Respondenti využívajú svoju preferovanú formu bezkontaktnej platby predovšetkým z dôvodu rýchlosti a pohodlia. Významný je aj zvyk a „automatickosť", s ktorou platia, ako aj jednoduchosť platenia bez nutnosti zadávať PIN.
Na druhej strane by ľudí od používania bezkontaktných platieb odradili najmä bezpečnostné riziká a podvody. Ďalšími rozhodujúcimi faktormi sú nespoľahlivosť platby, zrušenie tejto možnosti či situácia, ak by obchodníci túto platbu prestali prijímať.
Pri nákupoch cez internet dominuje platba dobierkou pri prevzatí tovaru (22 %), čo je paradoxne najpoužívanejšia možnosť. Ženy a starší ľudia sú opatrnejší a radšej platia až po doručení. Google Pay je populárnejší medzi mužmi, zatiaľ čo Apple Pay vo výrazne vyššej miere (20 %) využívajú mladí ľudia do 30 rokov.
Hlavnými prekážkami podľa prieskumu pri platbe kartou na internete sú obavy z možného zneužitia karty a neochota zadávať údaje z karty. Obava zo zneužitia je bariérou najmä pre starších ľudí vo veku 60 rokov a viac, ale aj pre ľudí v tridsiatke.
Napriek rastu bezkontaktných platieb má hotovosť naďalej silné postavenie. Respondenti ju vnímajú najmä ako praktickú možnosť v určitých situáciách - na trhoch či v malých obchodoch. Približne štvrtina opýtaných oceňuje anonymitu tohto druhu platby a rovnaký podiel ju považuje za záložnú možnosť.
„Výsledky ukazujú, že väčšina respondentov vníma ústavou garantované právo na hotovosť pozitívne, 27 % ho víta ako záruku, že hotovosť zostane vždy jednou z platobných metód, a približne pätina ho považuje za dôležité z hľadiska osobnej slobody a nezávislosti. Silný akcent má aj sociálny rozmer - 19 % vidí hotovosť ako nevyhnutnosť pre starších ľudí či tých, ktorí nemajú prístup k digitálnym platbám,“ dodal Géc.
ZBK je dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty so spoločným záujmom o rozvoj platobných kariet. ZBK bolo založené v roku 1994 a v súčasnosti má viac ako 23 riadnych členov.
