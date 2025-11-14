  • Články
Piatok, 14.11.2025Meniny má Irma
Bratislava

SHMÚ varuje: V týchto miestach hrozí fénový vietor. Viete, čo to znamená?

  • DNES - 13:42
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred vznikom fénového vetra. Ktoré oblasti môže potrápiť?

Na Slovensko zasahuje od juhovýchodu slabnúca tlaková výš a vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdi veľmi teplý vzduch. V nižších polohách na veľkom území SR prevažuje zamračené, hmlisté a relatívne chladné počasie, niekde aj s mrholením. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách je jasno až polojasno. Na záveternej strane pohorí vzniká lokálne fénový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Fénový vietor sa podľa meteorológov najvýraznejšie prejavuje v oblasti na rozhraní Vysokých a Belianskych Tatier.Kým na náveternej (v tomto prípadne južnej až juhovýchodnej) strane pohoria je zamračené s teplotou iba okolo nuly, v závetrí (severná strana) je v podobnej nadmorskej výške výrazne teplejšie (aj suchšie),“ uviedli.

Dôvodom je, že v závetrí, kde vzduch klesá do vyššieho tlaku vzduchu, dochádza k jeho stláčaniu a následne ohrevu. „Vzduch sa zohrieva podľa suchoadiabatického gradientu, čiže oveľa výraznejšie ako na náveternej strane pohoria (v tomto prípade však nepozorujeme klasickú náveternú oblačnosť a vypadávanie zrážok na náveternej strane pohoria, ako sa zvykne opisovať v literatúre),“ podotkli odborníci.

Zdroj: Info.sk, TASR
