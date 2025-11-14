Študentka po diskusii s Ficom: Stretnutie nebolo príjemné a na úrovni
Časť študentov zo stretnutia s premiérom v Poprade odišla predčasne.
Na Okresnom úrade v Poprade diskutoval v piatok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) so študentmi. Väčšina zúčastnených bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Časť študentov z diskusie odišla skôr. Beseda sa mala pôvodne konať minulý týždeň na pôde Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Termín presunuli pre zmenu v pracovnom programe predsedu vlády.
Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ uviedol Fico v statuse na sociálnej sieti. Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ vyhlásil predseda vlády.
Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra uviedol, že cieľom stretnutia so študentmi bolo oboznámiť ich so skúsenosťami štvornásobného premiéra z medzinárodnej politiky. „Blížime sa k 17. novembru, dňu diskusie, rešpektu, tolerancie, pochopenia a schopnosti diskutovať aj o veciach, kde sa nevieme zhodnúť,“ podotkol Gedra s tým, že treba diskutovať s mladými ľuďmi, aj keď môžu mať iný názor.
Jedna zo študentiek, ktorá besedu opustila skôr, pre médiá povedala, že stretnutie nebolo príjemné a nemali priestor s premiérom diskutovať na takej úrovni, ako si predstavovali. „Ja som nemal dôvod odísť, zaujímal ma prejav takého kontroverzného človeka. Cítil som sa ako na politickej tlačovke,“ povedal ďalší zo študentov. Väčšina tém podľa neho bola kontroverzná a atmosféru označil ako napätú.
Na chodníku pred Okresným úradom v Poprade sa objavilo aj viacero nápisov kriedou ako odkaz na minulotýždňový incident pred popradským Gymnáziom Dominika Tatarku.
