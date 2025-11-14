Tunel Branisko zatvorili, na mieste sa zrazili dva kamióny
Pre nehodu dvoch kamiónov na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Ako uviedol, k nehode došlo na diaľnici D1 v smere od Prešova. Na mieste zasahovali siedmi hasiči. Pomáhali s vyslobodením jedného z vodičov kamióna v súčinnosti s rýchlou zdravotnou pomocou. Dodal, že jednotka z hasičskej stanice z Prešova sa už z nehody vrátila, hasiči z Behároviec sú ešte na mieste nehody.
SHMÚ varuje: V týchto miestach hrozí fénový vietor. Viete, čo to znamená?
SHMÚ varuje pred vznikom fénového vetra. Ktoré oblasti môže potrápiť?
Študentka po diskusii s Ficom: Stretnutie nebolo príjemné a na úrovni
Časť študentov zo stretnutia s premiérom v Poprade odišla predčasne.
Prieskum: V komunizme by sa žilo lepšie podľa tretiny Slovákov
Tretina Slovákov si myslí, že ak by v roku 1989 nepadol komunizmus, žilo by sa lepšie. Horšie by sa žilo podľa 41 percent obyvateľov, a rozhodnúť sa nevie 26 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
Spred obchodu mali uniesť dieťa, prípad rieši polícia
Dieťa v kočíku vzali spred obchodu a uniesli na vzdialené miesto. Prípad vyšetruje polícia.