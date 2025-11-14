Vo výhru Orbána vo voľbách verí 50 percent Maďarov
- DNES - 12:19
- Budapešť
Polovica opýtaných v prieskume vyjadrila názor, že Orbán vyhrá parlamentné voľby aj v roku 2026.
Vo výhru maďarského premiéra Viktora Orbána v budúcoročných parlamentných voľbách verí 50 percent Maďarov. Víťazstvo jeho vyzývateľa, predsedu mimoparlamentnej strany TISZA Pétera Magyara, očakáva 32 percent maďarských voličov. Podľa servera atv.hu to vyplýva z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Nézőpont zverejnených v piatok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Reprezentatívny prieskum s otázkou o možnom víťazovi nadchádzajúcich parlamentných volieb sa uskutočnil od 10. do 12. novembra, po Orbánovej schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 7. novembra vo Washingtone.
Polovica opýtaných vyjadrila názor, že Orbán vyhrá parlamentné voľby aj v roku 2026. Šéf strany FIDESZ je pri moci už 15 rokov a v parlamente má dvojtretinovú väčšinu.
