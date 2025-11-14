9-mesačné dieťa zomrelo po útoku psa, má ísť o zakázané plemeno
- DNES - 18:26
- Rogiet
Podľa polície dieťa zomrelo po tom, ako ho napadol pes, na chovanie ktorého vydali zákaz.
Polícia v okrese Gwent na juhovýchode Walesu vyšetruje okolnosti úmrtia 9-mesačného dieťaťa, ku ktorému došlo po tom, ako ho napadol pes. Informoval o tom denník The Guardian, podľa ktorého malo ísť o zakázané plemeno.
K útoku došlo v nedeľu 2. novembra približne o šiestej večer v obci Rogiet. Dieťa mal napadnúť pes, ktorý žil s rodinou v domácnosti. Pri útoku utrpelo fatálne zranenia, a záchranné zložky ho už nedokázali oživiť.
Vyšetrovanie polície zatiaľ dokázalo, že útočiť malo plemeno, ktoré sa na území Anglicka a Walesu môže chovať len so špeciálnym povolením. „Gwentská polícia v stredu (5. 11.) večer informovala, že útočiť mal šesťročný pes plemena american bully XL,“ píše The Guardian.
Podľa polície psa, ktorý dieťa napadol, neskôr usmrtili. „Zatiaľ sme nikoho nezadržali, vyšetrovanie stále prebieha,“ dodala polícia.
Môže vážiť až 57 kilogramov
Plemeno american bully XL bolo vyšľachtené v 90. rokoch ako najväčší typ plemena american bully. Ako píše The Guardian, takéto psy majú pevnú kostru a svalnaté telo, pričom dospelý samec dosahuje hmotnosť až 57 kilogramov.
Až polovicu prípadov zaistených a utratených psov v Anglicku a Walese tvorili v roku 2024 psy plemena american bully XL. Má ísť o vyše tritisíc kusov. Chov tohto plemena bol obmedzený po sérii smrteľných napadnutí, dodal The Guardian.
