Prieskum: V komunizme by sa žilo lepšie podľa tretiny Slovákov
Tretina Slovákov si myslí, že ak by v roku 1989 nepadol komunizmus, žilo by sa lepšie. Horšie by sa žilo podľa 41 percent obyvateľov, a rozhodnúť sa nevie 26 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
U voličov koaličného Smeru-SD a Hlasu-SD prevláda názor, že by sa v komunizme žilo lepšie. Z voličov Smeru-SD zahlasovalo za možnosť lepšie 55 percent opýtaných, možnosť horšie označilo 32 percent. V prípade voličov Hlasu-SD by preferovalo komunizmus 42 percent, 34 percent si myslí opak. Názor, že by sa žilo lepšie, prevláda aj u voličov mimoparlamentnej Republiky a Maďarskej aliancie.
Naopak, voliči koaličnej SNS a opozičných PS, SaS, KDH, Hnutia Slovensko sa viac prikláňajú k možnosti, že život v komunizme by bol horší. V prípade PS za ňu hlasovalo 77 percent, opačný názor vyjadrilo 11 percent. Z voličov SaS si to myslí 73 percent a možnosť lepšie označilo šesť percent. V prípade KDH, Hnutia Slovensko a SNS si myslí, že by sa žilo horšie nad 40 percent ich voličov. Podobný názor preferujú i voliči mimoparlamentných Demokratov.
Odpovede sa líšia aj v závislosti od veku. Komunizmus by preferovalo len sedem percent mladých do 24 rokov. Pri ľuďoch nad 65 rokov je to 48 percent.
Prieskum zrealizovali od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov.
