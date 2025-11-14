  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 14.11.2025Meniny má Irma
Bratislava

Prieskum: V komunizme by sa žilo lepšie podľa tretiny Slovákov

  • DNES - 12:01
  • Bratislava
Prieskum: V komunizme by sa žilo lepšie podľa tretiny Slovákov

Tretina Slovákov si myslí, že ak by v roku 1989 nepadol komunizmus, žilo by sa lepšie. Horšie by sa žilo podľa 41 percent obyvateľov, a rozhodnúť sa nevie 26 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

U voličov koaličného Smeru-SD a Hlasu-SD prevláda názor, že by sa v komunizme žilo lepšie. Z voličov Smeru-SD zahlasovalo za možnosť lepšie 55 percent opýtaných, možnosť horšie označilo 32 percent. V prípade voličov Hlasu-SD by preferovalo komunizmus 42 percent, 34 percent si myslí opak. Názor, že by sa žilo lepšie, prevláda aj u voličov mimoparlamentnej Republiky a Maďarskej aliancie.

Naopak, voliči koaličnej SNS a opozičných PS, SaS, KDH, Hnutia Slovensko sa viac prikláňajú k možnosti, že život v komunizme by bol horší. V prípade PS za ňu hlasovalo 77 percent, opačný názor vyjadrilo 11 percent. Z voličov SaS si to myslí 73 percent a možnosť lepšie označilo šesť percent. V prípade KDH, Hnutia Slovensko a SNS si myslí, že by sa žilo horšie nad 40 percent ich voličov. Podobný názor preferujú i voliči mimoparlamentných Demokratov.

Odpovede sa líšia aj v závislosti od veku. Komunizmus by preferovalo len sedem percent mladých do 24 rokov. Pri ľuďoch nad 65 rokov je to 48 percent.

Prieskum zrealizovali od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Spred obchodu mali uniesť dieťa, prípad rieši polícia

Spred obchodu mali uniesť dieťa, prípad rieši polícia

DNES - 11:05Domáce

Dieťa v kočíku vzali spred obchodu a uniesli na vzdialené miesto. Prípad vyšetruje polícia.

V byte našli mŕtvy manželský pár

V byte našli mŕtvy manželský pár

DNES - 8:52Domáce

Muža a ženu mali nájsť so strelnými poraneniami.

Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí

Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí

VČERA - 20:32Domáce

Vlakovú dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.

Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur

Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur

VČERA - 18:56Domáce

Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.

Vosveteit.sk
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmusRakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únieNad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
POZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú expertiPOZOR! Aplikácie, ktoré majú chrániť tvoje dáta, môžu byť najväčším rizikom, varujú experti
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovoriloZabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelomOzempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopovPredbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kameramiMoskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdraviaSamsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa AndroiduGoogle cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP