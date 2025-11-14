Slovenskí policajti dolapili v Taliansku muža, ktorý bol roky na úteku
- DNES - 11:19
- Bratislava/Rím
Na začiatku tohto týždňa sa slovenským policajtom cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) podarilo v Taliansku vypátrať a zadržať muža, ktorý bol 14 rokov na úteku.
Odsúdený bol za únos, informoval v piatok TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Ako ďalej uviedol, na úspešnej medzinárodnej spolupráci sa okrem slovenských policajtov podieľali aj príslušníci talianského tímu pre pátranie po utečencoch (FAST), operatívneho odboru karabinierov Legione Lazio a slovenský policajný pridelenec pôsobiaci v Taliansku.
„Na hľadaného je od roku 2012 vydané rozhodnutie príslušného súdu vo veci zločinu únosu,“ doplnil Hájek. Muž sa niekoľko rokov úmyselne vyhýbal trestnému konaniu a pohyboval sa naprieč viacerými kontinentmi.
„Zadržaná osoba bude po vykonaní potrebných úkonov postavená pred justičné orgány s cieľom jej vydania na územie Slovenskej republiky,“ dodal Hájek.
mar bre
