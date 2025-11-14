  • Články
Zamestnávatelia vyzývajú na celospoločenský dialóg o strategickom smerovaní Slovenska

  • DNES - 11:10
  • Bratislava
Podnikateľské prostredie sa každým rokom zhoršuje, klesá aj investičná aktivita, varujú zamestnávatelia.

Slovenská republika vstupuje do obdobia výraznej neistoty a rýchlych zmien. Mení sa geopolitické prostredie, narastá vnútorné napätie, spoločnosť sa polarizuje a dlhodobo sa zhoršuje stav verejných financií. Podnikateľské prostredie sa každým rokom zhoršuje a čelí mnohým výzvam, v dôsledku čoho klesá aj investičná aktivita. Upozornila na to v piatok Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Vyzýva preto na celospoločenský dialóg o strategickom smerovaní Slovenska.

V tomto turbulentnom období je nevyhnutné, aby sa Slovensko vedelo pružne prispôsobiť novým výzvam, ktoré prinášajú príležitosti, ale aj riziká. Veríme, že kľúčom je okrem iného aj posilnenie strategického smerovania Slovenska. Uvedomujeme si, že pokiaľ chceme napĺňať dlhodobé strategické ciele pre budúce smerovanie krajiny, má to presah cez niekoľko volebných období,“ zhodnotil prezident AZZZ Rastislav Machunka.

V záujme podpory tohto celospoločenského dialógu zvolala asociácia okrúhly stôl, na ktorý pozvala predsedov parlamentných politických strán. Chce s nimi otvoriť diskusiu o spoločných strategických prioritách Slovenskej republiky a možnostiach ich koordinovaného presadzovania.

Ak chceme napĺňať strategické ciele pre budúce smerovanie krajiny, je nevyhnutné, aby vychádzali z celospoločenského konsenzu naprieč politickým spektrom. Cieľom našej iniciatívy je hľadanie prienikov a vytváranie predpokladov pre stabilné a dlhodobo udržateľné smerovanie Slovenska, bez ohľadu na aktuálne politické rozdelenie,“ doplnil Machunka.

Zdroj: Info.sk, TASR
