Spred obchodu mali uniesť dieťa, prípad rieši polícia
Dieťa v kočíku vzali spred obchodu a uniesli na vzdialené miesto. Prípad vyšetruje polícia.
Trebišovská polícia vyšetruje okolnosti únosu dieťaťa v kočíku, ku ktorému malo dôjsť pred predajňou v centre mesta. Informuje o tom portál regiony.sk, pre ktorý to potvrdila aj košická krajská polícia.
K únosu malo dôjsť vo štvrtok (13. 11.) počas dňa. „Za bieleho dňa v Trebišove mali podľa slov miestnych spred jednej z predajní žene vziať dieťa v kočíku a odísť s ním na neznáme miesto. Okamžite sa začala rozsiahla pátracia akcia po dieťati, ktoré vypátrali až v desiatky kilometrov vzdialenej obci,“ píše portál regiony.sk. Dieťa nakoniec našli v obci Malá Tŕňa, 25 kilometrov od Trebišova.
Policajná hovorkyňa Jana Illésová pre regiony.sk potvrdila, že prípad vyšetrujú policajti. „Vykonávajú potrebné procesné úkony na zistenie či a ako ku skutku došlo. Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie ani podrobnejšie informácie nie je možné poskytnúť,“ uviedla.
Prieskum: V komunizme by sa žilo lepšie podľa tretiny Slovákov
Tretina Slovákov si myslí, že ak by v roku 1989 nepadol komunizmus, žilo by sa lepšie. Horšie by sa žilo podľa 41 percent obyvateľov, a rozhodnúť sa nevie 26 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
V byte našli mŕtvy manželský pár
Muža a ženu mali nájsť so strelnými poraneniami.
Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí
Vlakovú dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.
Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur
Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.