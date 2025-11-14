  • Články
Piatok, 14.11.2025
Bratislava

Finančná správa odhalila stovky porušení pri e-kase

  • DNES - 10:53
  • Bratislava
Finančná správa (FS) SR v októbri tohto roka vykonala takmer 1600 kontrol zameraných na evidenciu tržieb, pričom nezrovnalosti odhalila v necelej tretine prípadov.

V reakcii na vysokú mieru porušení zákona od začiatku roka spustili tiež daniari v novembri intenzívnu kontrolnú akciu „Taxi“, zameranú na taxislužby po celom Slovensku. Informovala o tom v piatok riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.

Vyčíslila, že z takmer 1600 októbrových kontrol zistila FS závažné porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v 487 prípadoch. Za tieto porušenia boli uložené pokuty v celkovej výške 265.010 eur. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie tržby, a to v 319 prípadoch. Na základe opakovaných porušení zákona vydala FS 23 zákazov predaja a v jednom prípade podala návrh na odňatie živnostenského oprávnenia. Medzi najviac kontrolované segmenty patrili maloobchod s kvetmi, ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach a služby pohostinstiev.

Od začiatku novembra spustila finančná správa celoslovenskú kontrolnú akciu „Taxi“, do ktorej je zapojený veľký počet príslušníkov FS. Kontrolóri vystupujú ako zákazníci taxislužieb a preverujú dodržiavanie povinnosti evidovať tržby v systéme e-kasa,“ priblížila Verchovodková.

Akcia podľa nej reaguje na „alarmujúce“ zistenia, keď FS v období od 1. januára do 31. októbra tohto roka odhalila porušenie zákona takmer pri 80 % kontrol taxislužieb. Uložené pokuty dosiahli 84.950 eur. Analýza daňových priznaní ukázala, že za celý rok 2024 takmer polovica taxikárov nepriznala žiadne príjmy alebo len do výšky necelých 2000 eur.

Od spustenia akcie do 12. novembra vykonali kontrolóri 222 kontrol, z ktorých takmer polovica (48,65 %) bola pozitívna. Uložené pokuty dosiahli 33.910 eur. „Vysoká miera porušení výrazne narúša férové podnikateľské prostredie a konkurenčnú schopnosť poctivých taxikárov,“ zdôraznila Verchovodková.

Avizovala, že akcia bude pokračovať počas celého novembra, vo zvýšenej intenzite, na celom území Slovenska, a to v pracovné dni aj cez víkendy, v denných aj nočných hodinách. Preverované budú aj flotily prevádzkované prostredníctvom digitálnych platforiem. Pokuta za nedodržanie povinnosti evidovať tržbu v systéme e-kasa môže byť 500 až 30.000 eur. Pri opakovanom porušení môžu kontrolóri udeliť zákaz činnosti až na 72 hodín.

Zdroj: Info.sk, TASR
