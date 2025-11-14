  • Články
Bratislava

Orbán: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov

  • DNES - 10:09
  • Budapešť
Orbán: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov

Maďarsko nič neplatí za výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu a zemný plyn, na ktorej sa dohodli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s prezidentom Donaldom Trumpom.

V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to zdôraznil premiér Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Za túto výnimku sme nezaplatili ani cent, pretože prezident Spojených štátov miluje Maďarov,“ zdôraznil.

V prvom rade treba povedať, že ide o kresťanského prezidenta, ktorý verí, že je dobré, keď sa vo svete dejú dobré veci, a nie zlé. Preto nenávidí vojnu,“ podotkol Orbán. Podľa neho je Trump človek, ktorý vníma vojnu ako nezmyselnú, nenávidí ju, a preto by ju zastavil.

K sankciám maďarský ministerský predseda dodal, že americký prezident nimi chce na Rusov zatlačiť. „Nechce však ublížiť tým, ktorých má v obľube. Je to také jednoduché,“ argumentoval Orbán.

Server 444.hu v tejto súvislosti zverejnil analytický článok s titulkom „Trumpovi platíme veľa, aby sme mohli naďalej platiť Putinovi“. Z neho vyplýva, že hoci Orbán v podstate nezaplatil nič, prijal veľmi významné záväzky v oblastiach atómovej energie, skvapalneného plynu, zbrojárskeho priemyslu a vedy v celkovej hodnote zhruba 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur).

Maďarský premiér sa vyjadril aj k otázke vzťahu Budapešti s Moskvou. Poznamenal, že jedine Maďarsko disponuje „schopnosťou“ rozprávať sa s Rusmi. „Investoval som vyše desaťročie svojho života do toho, aby boli rusko-maďarské vzťahy napriek zlému historickému pozadiu rozumné a prospešné pre obe krajiny, a to najmä pre Maďarov,“ uzavrel Orbán.

Zdroj: Info.sk, TASR
