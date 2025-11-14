Orbán: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov
- DNES - 10:09
- Budapešť
Maďarsko nič neplatí za výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu a zemný plyn, na ktorej sa dohodli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s prezidentom Donaldom Trumpom.
V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to zdôraznil premiér Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Za túto výnimku sme nezaplatili ani cent, pretože prezident Spojených štátov miluje Maďarov,“ zdôraznil.
„V prvom rade treba povedať, že ide o kresťanského prezidenta, ktorý verí, že je dobré, keď sa vo svete dejú dobré veci, a nie zlé. Preto nenávidí vojnu,“ podotkol Orbán. Podľa neho je Trump človek, ktorý vníma vojnu ako nezmyselnú, nenávidí ju, a preto by ju zastavil.
K sankciám maďarský ministerský predseda dodal, že americký prezident nimi chce na Rusov zatlačiť. „Nechce však ublížiť tým, ktorých má v obľube. Je to také jednoduché,“ argumentoval Orbán.
Server 444.hu v tejto súvislosti zverejnil analytický článok s titulkom „Trumpovi platíme veľa, aby sme mohli naďalej platiť Putinovi“. Z neho vyplýva, že hoci Orbán v podstate nezaplatil nič, prijal veľmi významné záväzky v oblastiach atómovej energie, skvapalneného plynu, zbrojárskeho priemyslu a vedy v celkovej hodnote zhruba 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur).
Maďarský premiér sa vyjadril aj k otázke vzťahu Budapešti s Moskvou. Poznamenal, že jedine Maďarsko disponuje „schopnosťou“ rozprávať sa s Rusmi. „Investoval som vyše desaťročie svojho života do toho, aby boli rusko-maďarské vzťahy napriek zlému historickému pozadiu rozumné a prospešné pre obe krajiny, a to najmä pre Maďarov,“ uzavrel Orbán.
Zelenskyj: Cieľom nočných útokov Ruska bolo spôsobiť maximálne škody na životoch
Pri vlne nočných ruských útokov zahynuli naprieč Ukrajinou najmenej štyria ľudia, pričom Moskva vypustila asi 430 dronov a 18 striel.
Rusko bombardovalo Kyjev: Hlásia zranených, niektoré budovy sú bez tepla
Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko.
Saakašvili vyzval Zelenského, aby ho zaradil do výmeny väzňov s Ruskom
Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, vo štvrtok vyzval ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom.
BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla
Britská verejnoprávna stanica BBC sa vo štvrtok oficiálne ospravedlnila americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za spôsob, akým upravila časti jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.