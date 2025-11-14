  • Články
Zelenskyj: Cieľom nočných útokov Ruska bolo spôsobiť maximálne škody na životoch

  • DNES - 9:07
  • Kyjev
Zelenskyj: Cieľom nočných útokov Ruska bolo spôsobiť maximálne škody na životoch

Pri vlne nočných ruských útokov zahynuli naprieč Ukrajinou najmenej štyria ľudia, pričom Moskva vypustila asi 430 dronov a 18 striel.

V piatok o tom na sociálnej sieti X informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého bol útok úmyselne vedený tak, aby spôsobil čo najväčšie škody na ľudských životoch a civilnej infraštruktúre. Svojich spojencov vo svete vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku, píše TASR.

V Kyjeve útoky podľa Zelenského poškodili desiatky bytových domov a trosky rakety Iskander zasiahli aj azerbajdžanskú ambasádu. Hlavným cieľom nočných útokov bolo hlavné mesto, tiež jeho okolie, Charkovská a Odeská oblasť.

Svet musí tieto útoky na životy zastaviť sankciami. Rusko je stále schopné predávať ropu a realizovať svoje plány. To všetko sa musí skončiť,“ napísal Zelenskyj. Svojich partnerov z Európy a USA vyzval na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany novými systémami a raketami.

Zdroj: Info.sk, TASR
