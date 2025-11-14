Zelenskyj: Cieľom nočných útokov Ruska bolo spôsobiť maximálne škody na životoch
- DNES - 9:07
- Kyjev
Pri vlne nočných ruských útokov zahynuli naprieč Ukrajinou najmenej štyria ľudia, pričom Moskva vypustila asi 430 dronov a 18 striel.
V piatok o tom na sociálnej sieti X informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého bol útok úmyselne vedený tak, aby spôsobil čo najväčšie škody na ľudských životoch a civilnej infraštruktúre. Svojich spojencov vo svete vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku, píše TASR.
V Kyjeve útoky podľa Zelenského poškodili desiatky bytových domov a trosky rakety Iskander zasiahli aj azerbajdžanskú ambasádu. Hlavným cieľom nočných útokov bolo hlavné mesto, tiež jeho okolie, Charkovská a Odeská oblasť.
„Svet musí tieto útoky na životy zastaviť sankciami. Rusko je stále schopné predávať ropu a realizovať svoje plány. To všetko sa musí skončiť,“ napísal Zelenskyj. Svojich partnerov z Európy a USA vyzval na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany novými systémami a raketami.
Rusko bombardovalo Kyjev: Hlásia zranených, niektoré budovy sú bez tepla
Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko.
Saakašvili vyzval Zelenského, aby ho zaradil do výmeny väzňov s Ruskom
Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, vo štvrtok vyzval ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom.
BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla
Britská verejnoprávna stanica BBC sa vo štvrtok oficiálne ospravedlnila americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za spôsob, akým upravila časti jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.
Izrael od Červeného kríža prijal ostatky zrejme ďalšieho rukojemníka z Gazy
Izrael prijal vo štvrtok od Červeného kríža ostatky pravdepodobne jedného zo štyroch posledných rukojemníkov odvlečených pred dvoma rokmi do Pásma Gazy palestínskymi militantmi.