Piatok, 14.11.2025
V byte našli mŕtvy manželský pár

  • DNES - 8:52
  • Bratislava
V byte našli mŕtvy manželský pár

Muža a ženu mali nájsť so strelnými poraneniami.

Polícia vyšetruje okolnosti tragédie, ku ktorej došlo vo štvrtok (13. 11.) neskoro večer v jednom z bytov v bratislavskom Ružinove. Ako informoval portál tvnoviny.sk, na mieste našli mŕtvych manželov.

"Štyridsaťročného muža a 36-ročnú ženu mali nájsť so strelnými poraneniami," informoval portál s tým, že manželia sa mali v tomto období rozvádzať.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí

Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí

VČERA - 20:32Domáce

Vlakovú dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.

Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur

Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur

VČERA - 18:56Domáce

Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.

Hlas-SD stojí za svojím lídrom, kritizuje postup sudcu

Hlas-SD stojí za svojím lídrom, kritizuje postup sudcu

VČERA - 18:53Domáce

Koaličná strana Hlas-SD stojí za svojím lídrom Matúšom Šutajom Eštokom.

Hromadná nehoda: Zrazili sa tri osobné a jedno nákladné vozidlo

Hromadná nehoda: Zrazili sa tri osobné a jedno nákladné vozidlo

VČERA - 18:27Domáce

Hasiči zasahujú pri nehode troch osobných a nákladného vozidla v Rožkovanoch.

