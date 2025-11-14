V byte našli mŕtvy manželský pár
Muža a ženu mali nájsť so strelnými poraneniami.
Polícia vyšetruje okolnosti tragédie, ku ktorej došlo vo štvrtok (13. 11.) neskoro večer v jednom z bytov v bratislavskom Ružinove. Ako informoval portál tvnoviny.sk, na mieste našli mŕtvych manželov.
"Štyridsaťročného muža a 36-ročnú ženu mali nájsť so strelnými poraneniami," informoval portál s tým, že manželia sa mali v tomto období rozvádzať.
Správu aktualizujeme.
Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí
Vlakovú dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.
Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur
Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.
Hlas-SD stojí za svojím lídrom, kritizuje postup sudcu
Koaličná strana Hlas-SD stojí za svojím lídrom Matúšom Šutajom Eštokom.
Hromadná nehoda: Zrazili sa tri osobné a jedno nákladné vozidlo
Hasiči zasahujú pri nehode troch osobných a nákladného vozidla v Rožkovanoch.