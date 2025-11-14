Náklady pekárov sa zvyšujú. Porastú aj ceny pečiva?
- DNES - 8:18
- Bratislava
Zvýšenie cien mýta o 40 % od júla tohto roka a spoplatňovanie ďalších úsekov ciest spôsobuje ďalší nárast nákladov výrobcov chleba, pečiva a koláčov.
V piatok na to upozornil predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský. Ako sa tieto zvýšené náklady prejavili alebo prejavia v cene pečiva však nespresnil.
V závislosti od veľkosti pekárne sa podľa Lapšanského môže rast dopravných nákladov pohybovať v intervale od 5,0 do 6,7 %. „V budúcom roku bude rast uvedených nákladov ešte pokračovať, keďže sa rušia viaceré dni pracovného pokoja, čo pre nás znamená pridanie ďalších dní rozvozu do obchodných prevádzok,“ uviedol Lapšanský.
Šéf zväzu pekárov priblížil, že cena mýta bola do 1. júla za kilometer cesty 19 centov, od polovice roka to je 27 centov. Na nákladné vozidlo, ktoré prejde ročne okolo 100.000 kilometrov, tvorí zvýšenie nákladov približne 7500 eur. Okrem toho štát pristúpil aj k postupnému spoplatňovaniu ďalších úsekov ciest, čo zasiahne najmä pekárov v týchto regiónoch. Národná diaľničná spoločnosť predpokladá, že len vďaka zvýšeniu mýta vyberie už v roku 2025 o 50 miliónov eur viac. Počas ďalších rokov by to malo byť podľa Lapšanského každoročne o 100 miliónov eur navyše.
Lapšanský upozornil aj na rast minimálnych miezd od 1. januára budúceho roka a od toho naviazané skokové navýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkend a sviatky. Príplatkový pracovný čas u pekárov totiž tvorí aj viac ako 80 % celkového pracovného času.
Na slovenských podnikateľov tiež vplývajú aj konsolidačné opatrenia a zároveň zatiaľ absentuje masívna štátna podpora strategických častí potravinárskeho sektora. „Aby slovenskí výrobcovia úplne nestratili konkurencieschopnosť a Slovensko neprišlo o zvyšky sebestačnosti vo výrobe najdôležitejších potravín, je nutné v budúcich rokoch rázne konať,“ podčiarkol Lapšanský.
