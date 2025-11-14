  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 14.11.2025Meniny má Irma
Bratislava

Náklady pekárov sa zvyšujú. Porastú aj ceny pečiva?

  • DNES - 8:18
  • Bratislava
Náklady pekárov sa zvyšujú. Porastú aj ceny pečiva?

Zvýšenie cien mýta o 40 % od júla tohto roka a spoplatňovanie ďalších úsekov ciest spôsobuje ďalší nárast nákladov výrobcov chleba, pečiva a koláčov.

V piatok na to upozornil predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský. Ako sa tieto zvýšené náklady prejavili alebo prejavia v cene pečiva však nespresnil.

V závislosti od veľkosti pekárne sa podľa Lapšanského môže rast dopravných nákladov pohybovať v intervale od 5,0 do 6,7 %. „V budúcom roku bude rast uvedených nákladov ešte pokračovať, keďže sa rušia viaceré dni pracovného pokoja, čo pre nás znamená pridanie ďalších dní rozvozu do obchodných prevádzok,“ uviedol Lapšanský.

Šéf zväzu pekárov priblížil, že cena mýta bola do 1. júla za kilometer cesty 19 centov, od polovice roka to je 27 centov. Na nákladné vozidlo, ktoré prejde ročne okolo 100.000 kilometrov, tvorí zvýšenie nákladov približne 7500 eur. Okrem toho štát pristúpil aj k postupnému spoplatňovaniu ďalších úsekov ciest, čo zasiahne najmä pekárov v týchto regiónoch. Národná diaľničná spoločnosť predpokladá, že len vďaka zvýšeniu mýta vyberie už v roku 2025 o 50 miliónov eur viac. Počas ďalších rokov by to malo byť podľa Lapšanského každoročne o 100 miliónov eur navyše.

Lapšanský upozornil aj na rast minimálnych miezd od 1. januára budúceho roka a od toho naviazané skokové navýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkend a sviatky. Príplatkový pracovný čas u pekárov totiž tvorí aj viac ako 80 % celkového pracovného času.

Na slovenských podnikateľov tiež vplývajú aj konsolidačné opatrenia a zároveň zatiaľ absentuje masívna štátna podpora strategických častí potravinárskeho sektora. „Aby slovenskí výrobcovia úplne nestratili konkurencieschopnosť a Slovensko neprišlo o zvyšky sebestačnosti vo výrobe najdôležitejších potravín, je nutné v budúcich rokoch rázne konať,“ podčiarkol Lapšanský.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú špagety

Z trhu sťahujú špagety

VČERA - 21:35Ekonomické

Obchodný reťazec upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja.

Európska komisia podozrieva Red Bull zo zneužívania dominantnej pozície na trhu

Európska komisia podozrieva Red Bull zo zneužívania dominantnej pozície na trhu

VČERA - 19:23Ekonomické

Európska komisia vyšetruje výrobcu energetických nápojov Red Bull pre podozrenia z nezákonného obmedzovania hospodárskej súťaže.

Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v SR vytvorí stovky pracovných miest

Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v SR vytvorí stovky pracovných miest

VČERA - 19:04Ekonomické

Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v Novej Dubnici v celkovej hodnote 28 miliónov eur sa stáva najväčším výrobným závodom skupiny.

NBS varuje pred falošnou investičnou platformou

NBS varuje pred falošnou investičnou platformou

VČERA - 18:59Ekonomické

NBS upozorňuje na platformu RizzBees, ktorá ponúka investovanie do kryptoaktív.

Vosveteit.sk
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovoriloZabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelomOzempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopovPredbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kameramiMoskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdraviaSamsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa AndroiduGoogle cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP