Rusko bombardovalo Kyjev; hlásia zranených, niektoré budovy sú bez tepla
- DNES - 6:19
- Kyjev
Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko.
Zranenia podľa miestnych úradov utrpelo najmenej 11 ľudí, z nich jeden muž je vo veľmi vážnom stave. Škody v dôsledku útoku zaznamenali na viacerých obytných budovách, pričom v jednej štvrti ostali niektoré z nich bez dodávok tepla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V Kyjeve zasahuje protivzdušná obrana. Nepriateľ zaútočil na hlavné mesto,“ napísal Kličko krátko pred polnocou SEČ na sieti Telegram. Päť zranených osôb vrátane tehotnej ženy podľa neho hospitalizovali.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v samostatnom príspevku uviedol, že Rusko do útoku nasadilo bezpilotné lietadlá aj rakety. „Rusi bombardujú obytné domy. Je veľmi veľa poškodených výškových budov po celom Kyjeve, prakticky v každej štvrti,“ napísal na Telegrame a vyzval ľudí, aby zostali v krytoch.
Po ruskom útoku bolo poškodených približne 17 obytných budov. Vo ôsmich z nich vypukli požiare a trosky dopadli aj na jednu zo škôl. Poškodené sú tiež úseky tepelnej infraštruktúry. V kyjevskom Desňanskom obvode sú v dôsledku havarijnej situácie na tepelnej sieti dočasne prerušené dodávky tepla do niektorých budov, doplnil Kličko.
Starosta i šéf vojenskej správy apelovali na vyslanie záchranných zložiek do viacerých mestských štvrtí.
Ukrajinské vzdušné sily medzitým podľa agentúry Reuters informovali, že ruské drony a rakety okrem Kyjeva smerujú aj na ďalšie ukrajinské oblasti.
Rusko, ktoré v roku 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky na tamojšie hlavné mesto. Zameriava sa najmä na ukrajinské energetické zariadenia a železničné systémy, ako aj na obytné oblasti, napísala agentúra AFP.
