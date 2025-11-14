Saakašvili vyzval Zelenského, aby ho zaradil do výmeny väzňov s Ruskom
- DNES - 6:18
- Tbilisi
Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, vo štvrtok vyzval ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Niekdajší prozápadný líder Gruzínska, ktorý bol prezidentom v rokoch 2004 až 2013, sa ukrajinským občanom stal v roku 2015 a približne rok a pol pôsobil ako gubernátor juhoukrajinskej Odeskej oblasti.
Saakašvili v príspevku na sociálnej sieti Facebook požiadal Zelenského, aby ho zahrnul „na zoznam civilných väzňov tejto vojny, s príslušnými právnymi dôsledkami“. Podľa svojich slov je „nelegálne zadržiavaný proruským režimom v Gruzínsku“.
Gruzínski prokurátori minulý týždeň obžalovali Saakašviliho z pokusu o prevrat, čo mu môže ešte predĺžiť jeho pobyt za mrežami, napísala AFP. Vo svojom príspevku Saakašvili uviedol, že je najnovšie „obvinený zo sabotáže v prospech nepriateľského cudzieho štátu“ a tiež tvrdil, že v spise sa spomína aj meno Zelenského.
Ukrajinský prezident už predtým vyzval Gruzínsko, aby umožnilo Saakašviliho prevoz na liečbu na Ukrajinu, čo však gruzínske úrady zamietli.
V stredu bol Saakašvili prevezený zo súkromnej kliniky späť do väzenia, aby si mohol odpykať trest, ktorý sám označuje za politicky motivovaný. Na klinike Vivamedi v Tbilisi strávil 57-ročný exprezident tri roky, počas ktorých sa zotavoval po 50-dňovej hladovke.
Saakašvili, ktorý stál na čele pokojnej ružovej revolúcie v roku 2003 a viedol Gruzínsko počas vojny s Ruskom v roku 2008, bol zadržaný ešte v októbri 2021 - krátko po svojom návrate z exilu na Ukrajine, pripomína AFP.
Vzťahy medzi Kyjevom a Tbilisi sú vlažné; podľa AFP to súvisí s postojom Gruzínska k vojne na Ukrajine a so situáciou Saakašviliho. Kritici obviňujú vládnuci Gruzínsky sen z proruskej orientácie, strana to však popiera.
