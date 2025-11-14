  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 14.11.2025Meniny má Irma
Bratislava

BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla

  • DNES - 6:11
  • Londýn
BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla

Britská verejnoprávna stanica BBC sa vo štvrtok oficiálne ospravedlnila americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za spôsob, akým upravila časti jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.

Zároveň však uviedla, že kategoricky nesúhlasí s tým, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

BBC v dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ zostrihala časti prezidentovho prejavu v deň útoku na Kapitol tak, aby pôsobili dojmom, že svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.

Trumpovi právnici pohrozili britskej stanici žalobou vo výške jednej miliardy dolárov, pokiaľ do piatku nestiahne upravený dokument, neospravedlní sa a neposkytne mu kompenzáciu. Prezident USA následne vyhlásil, že má „povinnosť“ BBC zažalovať; zatiaľ tak však podľa svojho tímu neurobil.

BBC vo štvrtok uviedla, že nemá v pláne opätovne vysielať zmienený dokument na žiadnej zo svojich platforiem.

Uznávame, že naša úprava neúmyselne vytvorila dojem, že sme ukázali jedinú súvislú časť prejavu, a nie výňatky z jeho rôznych častí, a že to vyvolalo mylný dojem, že prezident Trump priamo vyzval k násilným akciám,“ píše sa vo vyhlásení.

Hoci BBC úprimne ľutuje spôsob, akým bol videoklip zostrihaný, dôrazne nesúhlasíme s tým, že existuje dôvod na žalobu za ohováranie,“ dodala BBC. Pre kauzu už predtým odstúpili generálny riaditeľ stanice Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou.

Ospravedlnenie a stiahnutie dokumentu podľa webu BBC prišlo krátko po tom, čo sa objavil druhý podobne upravený záznam, ktorý bol odvysielaný v programe Newsnight v roku 2022. Upozornil na to denník The Daily Telegraph.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko bombardovalo Kyjev; hlásia zranených, niektoré budovy sú bez tepla

Rusko bombardovalo Kyjev; hlásia zranených, niektoré budovy sú bez tepla

DNES - 6:19Zahraničné

Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko.

Saakašvili vyzval Zelenského, aby ho zaradil do výmeny väzňov s Ruskom

Saakašvili vyzval Zelenského, aby ho zaradil do výmeny väzňov s Ruskom

DNES - 6:18Zahraničné

Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, vo štvrtok vyzval ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom.

Izrael od Červeného kríža prijal ostatky zrejme ďalšieho rukojemníka z Gazy

Izrael od Červeného kríža prijal ostatky zrejme ďalšieho rukojemníka z Gazy

VČERA - 21:59Zahraničné

Izrael prijal vo štvrtok od Červeného kríža ostatky pravdepodobne jedného zo štyroch posledných rukojemníkov odvlečených pred dvoma rokmi do Pásma Gazy palestínskymi militantmi.

Odvolací proces so Sarkozym sa začne 16. marca, oznámil súd

Odvolací proces so Sarkozym sa začne 16. marca, oznámil súd

VČERA - 19:26Zahraničné

Odvolací proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym v súvislosti s obvineniami okolo financovania jeho volebnej kampane sa začne 16. marca budúceho roka, oznámil vo štvrtok parížsky odvolací súd.

Vosveteit.sk
Zabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovoriloZabudni na heslá. Windows 11 práve spustil revolúciu, o ktorej sa doteraz len hovorilo
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelomOzempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopovPredbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kameramiMoskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdraviaSamsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa AndroiduGoogle cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP