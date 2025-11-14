BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla
- DNES - 6:11
- Londýn
Britská verejnoprávna stanica BBC sa vo štvrtok oficiálne ospravedlnila americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za spôsob, akým upravila časti jeho prejavu z dňa útoku na Kapitol 6. januára 2021.
Zároveň však uviedla, že kategoricky nesúhlasí s tým, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
BBC v dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ zostrihala časti prezidentovho prejavu v deň útoku na Kapitol tak, aby pôsobili dojmom, že svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.
Trumpovi právnici pohrozili britskej stanici žalobou vo výške jednej miliardy dolárov, pokiaľ do piatku nestiahne upravený dokument, neospravedlní sa a neposkytne mu kompenzáciu. Prezident USA následne vyhlásil, že má „povinnosť“ BBC zažalovať; zatiaľ tak však podľa svojho tímu neurobil.
BBC vo štvrtok uviedla, že nemá v pláne opätovne vysielať zmienený dokument na žiadnej zo svojich platforiem.
„Uznávame, že naša úprava neúmyselne vytvorila dojem, že sme ukázali jedinú súvislú časť prejavu, a nie výňatky z jeho rôznych častí, a že to vyvolalo mylný dojem, že prezident Trump priamo vyzval k násilným akciám,“ píše sa vo vyhlásení.
„Hoci BBC úprimne ľutuje spôsob, akým bol videoklip zostrihaný, dôrazne nesúhlasíme s tým, že existuje dôvod na žalobu za ohováranie,“ dodala BBC. Pre kauzu už predtým odstúpili generálny riaditeľ stanice Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou.
Ospravedlnenie a stiahnutie dokumentu podľa webu BBC prišlo krátko po tom, čo sa objavil druhý podobne upravený záznam, ktorý bol odvysielaný v programe Newsnight v roku 2022. Upozornil na to denník The Daily Telegraph.
Rusko bombardovalo Kyjev; hlásia zranených, niektoré budovy sú bez tepla
Rusko v noci na piatok podniklo masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil tamojší primátor Vitalij Kličko.
Saakašvili vyzval Zelenského, aby ho zaradil do výmeny väzňov s Ruskom
Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, vo štvrtok vyzval ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom.
Izrael od Červeného kríža prijal ostatky zrejme ďalšieho rukojemníka z Gazy
Izrael prijal vo štvrtok od Červeného kríža ostatky pravdepodobne jedného zo štyroch posledných rukojemníkov odvlečených pred dvoma rokmi do Pásma Gazy palestínskymi militantmi.
Odvolací proces so Sarkozym sa začne 16. marca, oznámil súd
Odvolací proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym v súvislosti s obvineniami okolo financovania jeho volebnej kampane sa začne 16. marca budúceho roka, oznámil vo štvrtok parížsky odvolací súd.