Izrael od Červeného kríža prijal ostatky zrejme ďalšieho rukojemníka z Gazy
- DNES - 21:59
- Tel Aviv
Izrael prijal vo štvrtok od Červeného kríža ostatky pravdepodobne jedného zo štyroch posledných rukojemníkov odvlečených pred dvoma rokmi do Pásma Gazy palestínskymi militantmi, potvrdil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Rakvu s ostatkami odovzdal Červený kríž izraelskej armáde a tajnej službe Šin Bet v Pásme Gazy. Následne boli prevezené do Izraela na identifikáciu, dodal Netanjahuov úrad.
Bridády Izzadína Kassáma, ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas, ako aj skupina Palestínsky islamský džihád tvrdia, že telo izraelského rukojemníka bolo vyzdvihnuté z južnej časti Pásma Gazy, píše agentúra AP.
Od začiatku krehkého prímeria medzi Izraelom a Hamasom 10. októbra vrátilo militantné hnutie Izraelu telá dovedna 24 z 28 mŕtvych rukojemníkov. Ak sa potvrdí, že v prípade najnovšie odovzdaných ostatkov ide o rukojemníka, zostane Hamasu odovzdať ešte tri telá.
Izrael v rámci dohody o prímerí vydal za ostatky každého rukojemníka 15 tiel Palestínčanov. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že od Izraela zatiaľ prijalo 315 mŕtvych tiel.
Na základe dohody o prímerí vrátil Hamas 13. októbra Izraelu 20 živých rukojemníkov, dodáva AP.
Odvolací proces so Sarkozym sa začne 16. marca, oznámil súd
Odvolací proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym v súvislosti s obvineniami okolo financovania jeho volebnej kampane sa začne 16. marca budúceho roka, oznámil vo štvrtok parížsky odvolací súd.
Merz odkázal Zelenskému, že do Nemecka by malo chodiť menej mladých Ukrajincov
Nemecký kancelár Friedrich Merz povedal vo štvrtok v telefonáte ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že do Nemecka by malo prichádzať menej mladých ukrajinských utečencov.
Merz vyzval Zelenského, aby podnikol rázne kroky proti korupcii
Nemecko očakáva, že Ukrajina urobí oveľa viac v boji proti korupcii, povedal vo štvrtok kancelár Friedrich Merz ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.
V odpadových vodách v Hamburgu po rokoch zistili prítomnosť vírusu detskej obrny
V odpadových vodách v nemeckom meste Hamburg vo štvrtok po rokoch prvýkrát zistili prítomnosť prirodzene sa vyskytujúceho vírusu detskej obrny.