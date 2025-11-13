  • Články
Izrael od Červeného kríža prijal ostatky zrejme ďalšieho rukojemníka z Gazy

Izrael prijal vo štvrtok od Červeného kríža ostatky pravdepodobne jedného zo štyroch posledných rukojemníkov odvlečených pred dvoma rokmi do Pásma Gazy palestínskymi militantmi, potvrdil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Rakvu s ostatkami odovzdal Červený kríž izraelskej armáde a tajnej službe Šin Bet v Pásme Gazy. Následne boli prevezené do Izraela na identifikáciu, dodal Netanjahuov úrad.

Bridády Izzadína Kassáma, ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas, ako aj skupina Palestínsky islamský džihád tvrdia, že telo izraelského rukojemníka bolo vyzdvihnuté z južnej časti Pásma Gazy, píše agentúra AP.

Od začiatku krehkého prímeria medzi Izraelom a Hamasom 10. októbra vrátilo militantné hnutie Izraelu telá dovedna 24 z 28 mŕtvych rukojemníkov. Ak sa potvrdí, že v prípade najnovšie odovzdaných ostatkov ide o rukojemníka, zostane Hamasu odovzdať ešte tri telá.

Izrael v rámci dohody o prímerí vydal za ostatky každého rukojemníka 15 tiel Palestínčanov. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že od Izraela zatiaľ prijalo 315 mŕtvych tiel.

Na základe dohody o prímerí vrátil Hamas 13. októbra Izraelu 20 živých rukojemníkov, dodáva AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
