Bratislava

Z trhu sťahujú špagety

Obchodný reťazec upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja.

Obchodný reťazec Albert v ČR varuje pred nebezpečným výrobkom na trhu. Ohrození sú najmä zákazníci trpiaci celiakiou alebo intoleranciou na lepok. Z predaja sťahujú bezlepkové špagety značky Sam Mills, v ktorých bola zistená prítomnosť nedeklarovaného lepku. Pre ľudí, ktorí musia dodržiavať bezlepkovú diétu, predstavuje konzumácia tohto výrobku zdravotné riziko.

Foto: baltaxia.sk

Ako informoval Albert na svojej stránke, výrobok, ktorý je jasne označený ako „bezlepkový“, v skutočnosti obsahuje lepok. Môže preto spôsobiť vážne zdravotné problémy ľuďom citlivým na lepok.

Opatrenie sa týka konkrétnej šarže produktu:

Názov: BEZLEPKOVÉ ŠPAGETY SAM MILLS
Balenie: 500 g
Dátum minimálnej trvanlivosti: 10. 09. 2028
Dodávateľ: Baltaxia a.s.

Reťazec vyzýva zákazníkov, aby si skontrolovali svoje zásoby a v prípade, že vlastnia špagety z uvedenej šarže, ich nekonzumovali.

Zákazníci môžu zakúpený výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Albert, a to až do 31. marca 2026. Peniaze im budú vrátené v plnej výške.

Zdroj: Info.sk, albert.cz
