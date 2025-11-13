Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí
Vlakovú dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.
Aktualizované 21:14
Dnes večer došlo k ďalšej tragickej vlakovej nehode. V Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov sa zrazil rýchlik REX 1956 s dodávkou na železničnom priecestí. Nehoda si vyžiadala jednu obeť a dve zranené osoby, informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Pri nehode zahynula jedna osoba z dodávky, jedna sa ťažko zranila a rovnako sa zranila jedna osoba z vlaku. V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich. V dotknutom úseku je aktuálne zavedená náhradná autobusová doprava.
Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, vlaková doprava v úseku Sabinov - Lipany je od 19:05 hod. prerušená. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky.
Prerušená doprava v úseku Sabinov - Lipany od 19:05 hod. V úseku sa objednáva náhradná autobusová doprava. Pre zrážku vlaku REX 1956 s cestným vozidlom na priecestí.Uverejnil používateľ Ideme vlakom Štvrtok 13. novembra 2025
V dôsledku prerušenia dopravy boli viaceré vlaky odrieknuté alebo majú výrazné meškanie.
