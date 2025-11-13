  • Články
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Vlaková nehoda: Rýchlik sa zrazil s vozidlom na priecestí

  • DNES - 20:32
  • Lipany
Vlakovú dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.

Aktualizované 21:14

Dnes večer došlo k ďalšej tragickej vlakovej nehode. V Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov sa zrazil rýchlik REX 1956 s dodávkou na železničnom priecestí. Nehoda si vyžiadala jednu obeť a dve zranené osoby, informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Pri nehode zahynula jedna osoba z dodávky, jedna sa ťažko zranila a rovnako sa zranila jedna osoba z vlaku. V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich. V dotknutom úseku je aktuálne zavedená náhradná autobusová doprava.

Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, vlaková doprava v úseku Sabinov - Lipany je od 19:05 hod. prerušená. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky.

Prerušená doprava v úseku Sabinov - Lipany od 19:05 hod. V úseku sa objednáva náhradná autobusová doprava. Pre zrážku vlaku REX 1956 s cestným vozidlom na priecestí.

Uverejnil používateľ Ideme vlakom Štvrtok 13. novembra 2025

V dôsledku prerušenia dopravy boli viaceré vlaky odrieknuté alebo majú výrazné meškanie.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/ideme.vlakom.zssk
Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur

DNES - 18:56Domáce

Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.

Hlas-SD stojí za svojím lídrom, kritizuje postup sudcu

DNES - 18:53Domáce

Koaličná strana Hlas-SD stojí za svojím lídrom Matúšom Šutajom Eštokom.

Hromadná nehoda: Zrazili sa tri osobné a jedno nákladné vozidlo

DNES - 18:27Domáce

Hasiči zasahujú pri nehode troch osobných a nákladného vozidla v Rožkovanoch.

Tragická nehoda: Auto po kolízii odhodilo do dvoch chodkýň

DNES - 17:27Domáce

Zrážka áut pri predbiehaní sa skončila tragédiou.

